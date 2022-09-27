Спецподразделение Kraken захватило в плен во время контрнаступления более 15 российских офицеров – командир

Немичев: Они не знают, где брать людей, чтобы отправлять на гибель. Собирают их по разным подразделениям и отправляют сюда, так что дела у них не очень, а тут еще и мы "портим настроение" Скриншот: НЕМІЧЕВ | NEMICHEV / Telegram

"Наше подразделение взяло в плен более 15 российских офицеров. Мы их передали ГУР", – сказал Немичев.

По его словам, во время контрнаступления Украина значительно пополнила обменный фонд, чтобы иметь возможность освобождать украинских военных, оказавшихся в плену у РФ.

"Они [россияне] рассказывают, что их собирали из разных подразделений, – там были водители, механики, артиллеристы. Всех их бросали в пехоту. Поэтому это показательно, что у россиян сейчас большие проблемы. Они не знают, где брать людей, чтобы отправлять на гибель. Потому и собирают их по разным подразделениям и отправляют сюда, так что дела у них не очень, а тут еще и мы "портим настроение", – добавил Немичев.

Он отметил, что среди пойманных военными пленных был также один коллаборант, работавший в так называемой "военной администрации" Купянска.