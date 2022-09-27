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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Спецподразделение Kraken захватило в плен во время контрнаступления более 15 российских офицеров – командир

Немичев: Они не знают, где брать людей, чтобы отправлять на гибель. Собирают их по разным подразделениям и отправляют сюда, так что дела у них не очень, а тут еще и мы "портим настроение"
Немичев: Они не знают, где брать людей, чтобы отправлять на гибель. Собирают их по разным подразделениям и отправляют сюда, так что дела у них не очень, а тут еще и мы "портим настроение"
Скриншот: НЕМІЧЕВ | NEMICHEV / Telegram

Во время контрнаступления ВСУ в Харьковской области бойцам спецподразделения Kraken удалось взять в плен немало оккупантов, в том числе и более 15 российских офицеров. Об этом заявил один из лидеров спецподразделения Константин Немичев в интервью "24 каналу".

"Наше подразделение взяло в плен более 15 российских офицеров. Мы их передали ГУР", – сказал Немичев.

По его словам, во время контрнаступления Украина значительно пополнила обменный фонд, чтобы иметь возможность освобождать украинских военных, оказавшихся в плену у РФ. 

"Они [россияне] рассказывают, что их собирали из разных подразделений, – там были водители, механики, артиллеристы. Всех их бросали в пехоту. Поэтому это показательно, что у россиян сейчас большие проблемы. Они не знают, где брать людей, чтобы отправлять на гибель. Потому и собирают их по разным подразделениям и отправляют сюда, так что дела у них не очень, а тут еще и мы "портим настроение", – добавил Немичев.

Он отметил, что среди пойманных военными пленных был также один коллаборант, работавший в так называемой "военной администрации" Купянска. 

Контекст:

Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля.

В конце августа – в начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что за сентябрь на востоке Украины освобождены около 9 тыс. км² территории.

По данным Офиса президента на 27 сентября, ВСУ в ходе контрнаступления освободили от российских оккупантов 454 населенных пункта в Харьковской области.

Теги: Харьковская область, плен, пленные, Купянск, война России против Украины, коллаборационизм
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