"Было тяжело – пели. Казалось, конец – пели". Пташка после освобождения из плена опубликовала видео, которое записала на "Азовстали"

Полищук: На развалинах и в пепле мы поддерживали огонь жизни горячими сердцами Фото: mad_birdie31 / Instagram

"На развалинах и в пепле мы поддерживали огонь жизни горячими сердцами. Когда было тяжело – пели. Было страшно – пели. Казалось, конец – пели. А еще работали. Круглосуточно, самоотверженно, безостановочно, безапелляционно. Отчаяние гнали железной арматурой, безнадежность – братством, усталость – силой родной земли, жалость – верой в народ Украины", – написала она.

Пташка отметила, что тогда украинские защитники боролись против российских оккупантов, а сейчас она будет бороться "за будущее настоящих героев".

"За каждого военнопленного, который должен вернуться домой. Пою, пока жива. Жива, пока борюсь. Мое оружие – песня", – добавила парамедик.

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