Бульвар Шоубиз
 
27 сентября, 2022
 
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"Было тяжело – пели. Казалось, конец – пели". Пташка после освобождения из плена опубликовала видео, которое записала на "Азовстали"

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Полищук: На развалинах и в пепле мы поддерживали огонь жизни горячими сердцами
Полищук: На развалинах и в пепле мы поддерживали огонь жизни горячими сердцами
Фото: mad_birdie31 / Instagram

Парамедик Катерина Полищук (Пташка) 27 сентября после освобождения из российского плена опубликовала в Instagram архивное видео, которое было записано во время защиты мариупольского завода "Азовсталь".

"На развалинах и в пепле мы поддерживали огонь жизни горячими сердцами. Когда было тяжело – пели. Было страшно – пели. Казалось, конец  пели. А еще работали. Круглосуточно, самоотверженно, безостановочно, безапелляционно. Отчаяние гнали железной арматурой, безнадежность – братством, усталость – силой родной земли, жалость – верой в народ Украины", – написала она. 

Пташка отметила, что тогда украинские защитники боролись против российских оккупантов, а сейчас она будет бороться "за будущее настоящих героев".

"За каждого военнопленного, который должен вернуться домой. Пою, пока жива. Жива, пока борюсь. Мое оружие – песня", – добавила парамедик.

Контекст:

21-летняя Катерина Полищук – уроженка Тернополя, музыкант по образованию, окончила Тернопольский художественный колледж имени Соломии Крушельницкой. Служит парамедиком в гарнизоне "Госпитальеры" с 2021 года.

Как парамедик с позывным Пташка она стала известна весной этого года, когда в соцсетях появилось видео с ее участием, снятое в подвалах "Азовстали". Вместе с другими защитниками Мариуполя в мае она оказалась в плену у оккупантов.

21 сентября Украина и Россия провели масштабный обмен пленными. Из плена освободили 215 украинцев, из них 108 – азовцыКоординационный штаб по вопросам обращения с военнопленными опубликовал полный список украинцев, которых удалось вернуть из российского плена в результате этого обмена.

России передали 55 российских военных и подозреваемого в госизмене народного депутата Украины, кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука.

Обмен проходил на локациях в нескольких странах, в частности в Черниговской области в Украине, в Саудовской Аравии и в Турции.

Теги: Мариуполь, Азовсталь, пленные, война России против Украины, певица, Катерина Полищук
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