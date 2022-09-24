"Мы вернулись, чтобы бороться дальше!" Парамедик Пташка опубликовала первый пост после освобождения из плена

"Это было начало. А теперь я дома. "І все на світі треба пережити, і кожен фініш – це, по суті, старт". Каждый защитник Мариуполя вернется домой. Каждый клочок украинской земли будет отвоеван. Мы вернулись, чтобы бороться дальше!" – написала она.

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В Instagram Stories Полищук опубликовала селфи.

"Спасибо всем и каждому за теплые слова поздравлений и поддержки. Спасибо за борьбу за мою волю. Зализываем раны – и в строй. Если перестану улыбаться – я умерла. А я жива, я в Украине. Мы сделали это вместе. Но это только начало", – написала парамедик.