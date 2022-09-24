"Мы вернулись, чтобы бороться дальше!" Парамедик Пташка опубликовала первый пост после освобождения из плена

"Это было начало. А теперь я дома. "І все на світі треба пережити, і кожен фініш – це, по суті, старт". Каждый защитник Мариуполя вернется домой. Каждый клочок украинской земли будет отвоеван. Мы вернулись, чтобы бороться дальше!" – написала она.
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В Instagram Stories Полищук опубликовала селфи.
"Спасибо всем и каждому за теплые слова поздравлений и поддержки. Спасибо за борьбу за мою волю. Зализываем раны – и в строй. Если перестану улыбаться – я умерла. А я жива, я в Украине. Мы сделали это вместе. Но это только начало", – написала парамедик.
21-летняя Катерина Полищук – уроженка Тернополя, музыкант по образованию, окончила Тернопольский художественный колледж имени Соломии Крушельницкой. Служит парамедиком в гарнизоне "Госпитальеры" с 2021 года.
Как парамедик с позывным Пташка она стала известна весной этого года, когда в соцсетях появилось видео с ее участием, снятое в подвалах "Азовстали". Вместе с другими защитниками Мариуполя в мае она оказалась в плену у оккупантов.
21 сентября Украина и Россия провели масштабный обмен пленными. Из плена освободили 215 украинцев, из них 108 – азовцы. Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными опубликовал полный список украинцев, которых удалось вернуть из российского плена в результате этого обмена.
России передали 55 российских военных и подозреваемого в госизмене народного депутата Украины, кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука.
Обмен проходил на локациях в нескольких странах, в частности, в Черниговской области в Украине, в Саудовской Аравии и в Турции.
Командиры мариупольского гарнизона – командир "Азова" Денис Прокопенко (Редис), его заместитель Святослав Паламар (Калина), и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский (Волына), командир 12-й бригады оперативного назначения имени Дмитрия Вишневецкого Денис Шлега и командир роты "Азова" Олег Хоменко (Апис) были обменены в Анкаре. Согласно договоренностям, они останутся в Турции до конца войны и будут там под протекторатом президента страны Реджепа Эрдогана. По словам Буданова, они будут жить "в частном доме в приличных условиях".