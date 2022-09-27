В Харьковской области с начала деоккупации зарегистрировали 582 военных преступления оккупантов и коллаборантов

Из этих уголовных производств подавляющее большинство (524) зарегистрировано по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны), еще 51 – по ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.

Полиция просит сообщать о фактах гибели или ранения людей, обстрелах или хищении имущества, лишении свободы, совершении насильственных действий или пыток, ограблении, других преступлениях, а также информацию о коллаборантах, вербовщиках, корректировщиках огня врага на горячую линию 102, в дежурную часть главного управления Нацполиции в Харьковской области по телефону 050-302-20-44 или через чат-бот @Kharkiv102_bot.

Правоохранители отметили, что на освобожденных ВСУ территориях региона продолжают обследование и разминирование населенных пунктов работники взрывотехнической службы Нацполиции. С начала деоккупационных мероприятий они отработали уже около 811,2 га территории, изъяли 15 697 взрывоопасных предметов и уничтожили 613 таких предметов.