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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харьковской области с начала деоккупации зарегистрировали 582 военных преступления оккупантов и коллаборантов

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Полиция работает на территориях, которые освободили ВСУ
Полиция работает на территориях, которые освободили ВСУ
Фото: Поліція Харківської області / Facebook

Следователи Нацполиции Украины зарегистрировали в недавно освобожденных ВСУ населенных пунктах Харьковской области 582 военных преступления, совершенных захватчиками во время оккупации. Об этом сообщило в Facebook 27 сентября региональное управление Нацполиции.

Из этих уголовных производств подавляющее большинство (524) зарегистрировано по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны), еще 51 – по ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.

Полиция просит сообщать о фактах гибели или ранения людей, обстрелах или хищении имущества, лишении свободы, совершении насильственных действий или пыток, ограблении, других преступлениях, а также информацию о коллаборантах, вербовщиках, корректировщиках огня врага на горячую линию 102, в дежурную часть главного управления Нацполиции в Харьковской области по телефону 050-302-20-44 или через чат-бот @Kharkiv102_bot.

Правоохранители отметили, что на освобожденных ВСУ территориях региона продолжают обследование и разминирование населенных пунктов работники взрывотехнической службы Нацполиции. С начала деоккупационных мероприятий они отработали уже около 811,2 га территории, изъяли 15 697 взрывоопасных предметов и уничтожили 613 таких предметов.

https://www.facebook.com/police.kharkov/posts/pfbid02cPWrqRwrVcRBUQcQnGFcX5Q9HzFBt6uBMsyiPyegm8jog96enTET9uZjHQR8oLK8l

Контекст:

Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля.

В конце августа – в начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. По состоянию на 14 сентября под оккупацией оставалось около 6% территории Харьковской области (до контрнаступления было 32%), сообщал глава ОВА Олег Синегубов.

23 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в этом месяце на востоке Украины были освобождены 9 тыс. км² территории, около 400 населенных пунктов.

Контрнаступление ВСУ в Харьковской области продолжается. 

Теги: полиция, Харьковская область, война России против Украины, Нацполиция, коллаборационизм, деоккупация, военное преступление
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