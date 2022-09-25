Среди глав общин и местных депутатов от "Слуги народа" есть четыре коллаборанта – Шуляк

Шуляк о нардепе Ковалеве: Стыдно, что такой человек работал с нами и принимал участие в принятии важных для страны решений Фото: sluga-narodu.com

Журналисты отметили, что на оккупированных территориях в местных общинах было несколько случаев появления политиков-коллаборантов среди представителей "Слуги народа", и спросили, почему это стало возможным.

Глава партии ответила, что "вопрос коллаборантов будет волновать наше общество еще долго".

По ее словам, на сегодняшний день есть четверо коллаборантов среди депутатов или председателей общин от политсилы, которые работают на временно оккупированных территориях.

"Мы отслеживаем очень скрупулезно всех предавших Родину. И к таким депутатам, выдвинутым политической силой "Слуга народа", можем применить сразу императивный мандат. К счастью, все четверо депутатов не были членами партии, но мы их выдвигали", – сказала она.

По словам главы партии, против всех четверых открыты уголовные производства, они исключены из фракций. Шуляк не смогла сказать, как эти люди попадали в команду, потому что "недавно стала возглавлять партию", но подчеркнула, что "кадровая политика должна быть пересмотрена очень радикально".

"Мы видим очень неприятную для нас историю с депутатом Верховной Рады Алексеем Ковалевым, который на сегодняшний день уже казнен. Он не был членом партии, он был членом фракции. Но от этого не менее стыдно, что такой человек работал с нами и принимал участие в принятии важных для страны решений", – признала политик.

Она также подчеркнула, что имеющих отношение к "Слуге народа" коллаборантов только четверо, а местных депутатов от политсилы, которые сейчас служат в ВСУ или работают медиками, – более 400.

"Мы хотим формировать своеобразную базу кадрового резерва для того, чтобы именно такие достойные люди представляли нашу политическую силу, когда будет победа, закончится война и мы снова будем возвращаться к политическим процессам в стране", – заявила Шуляк.