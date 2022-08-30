Двое новых нардепов от "Слуги народа" приняли присягу

По словам Палийчук, Васюк – "юрист и общественный деятель, работал в команде Зеленского на президентских и парламентских выборах".
"Имеет опыт сотрудничества с международными организациями в волонтерских, образовательных и профессиональных проектах. В течение последнего времени активно работает над расширением украино-американских отношений", – написала она.
Короленко – юрист, финансист. "Помогала команде Зеленского на президентских и парламентских выборах. Имеет три высших образования и более 14 лет опыта государственной службы", – добавила пресс-секретарь фракции "Слуги народа".
Васюк и Короленко в парламенте заменят нардепов от "Слуги народа" Андрея Костина (28 июля он был назначен генеральным прокурором) и Ольгу Совгирю (27 июля избрана судьей Конституционного Суда по квоте ВР).