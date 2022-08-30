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Двое новых нардепов от "Слуги народа" приняли присягу

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Присягу народного депутата приняли Александр Васюк и Валентина Короленко
Присягу народного депутата приняли Александр Васюк и Валентина Короленко 
Фото: Верховна Рада України / Facebook

Двое новых депутатов от "Слуги народа" – Александр Васюк и Валентина Короленко – приняли присягу нардепов на заседании Верховной Рады Украины 30 августа. Об этом сообщила пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук в Telegram.

По словам Палийчук, Васюк – "юрист и общественный деятель, работал в команде Зеленского на президентских и парламентских выборах".

"Имеет опыт сотрудничества с международными организациями в волонтерских, образовательных и профессиональных проектах. В течение последнего времени активно работает над расширением украино-американских отношений", – написала она.

Короленко – юрист, финансист. "Помогала команде Зеленского на президентских и парламентских выборах. Имеет три высших образования и более 14 лет опыта государственной службы", – добавила пресс-секретарь фракции "Слуги народа". 

Контекст:

Васюк и Короленко в парламенте заменят нардепов от "Слуги народа" Андрея Костина (28 июля он был назначен генеральным прокурором) и Ольгу Совгирю (27 июля избрана судьей Конституционного Суда по квоте ВР).

Теги: Верховная Рада, Украина, парламент, Слуга народа, Юлия Палийчук, Александр Васюк, Валентина Короленко
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