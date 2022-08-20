ЦИК признал Короленко избранным депутатом от "Слуги народа"

Центризбирком рассмотрел заявление Дмитрия Ермоленко, который был включен в список "Слуги народа" под №144, об отказе его от баллотирования и отмене регистрации кандидатом в нардепы. Также ЦИК рассмотрел заявление Артема Михайлюка (№142), который был признан избранным нардепом, об отказе от депутатского мандата.
ЦИК отменил регистрацию Ермоленко и исключила его из избирательного списка, а также признал Михайлюка не получившим депутатский мандат.
Комиссия признала Короленко, которая была включена в список от "Слуги народа" под №145, избранным народным депутатом.
27 июля Верховная Рада одобрила назначение нардепа от "Слуги народа" Андрея Костина генеральным прокурором Украины, а нардепа Ольгу Совгирю назначила судьей Конституционного Суда Украины.
Эти должности Костин и Совгиря заняли, соответственно, 28 июля и 2 августа.
12 августа ЦИК зарегистрировал нардепом от "Слуги народа" Александра Васюка.
Как сообщает движение "Чесно", на момент баллотирования в Верховную Раду в 2019 году Короленко указала, что является физлицом-предпринимателем.