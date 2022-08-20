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ЦИК признал Короленко избранным депутатом от "Слуги народа"

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ЦИК рассмотрел несколько заявлений 19 августа
ЦИК рассмотрел несколько заявлений 19 августа
Фото: cvk.gov.ua

Центральная избирательная комиссия признала Валентину Короленко избранным нардепом от "Слуги народа". Соответствующее решение комиссия приняла 19 августа, сообщила ее пресс-служба.

Центризбирком рассмотрел заявление Дмитрия Ермоленко, который был включен в список "Слуги народа" под №144, об отказе его от баллотирования и отмене регистрации кандидатом в нардепы. Также ЦИК рассмотрел заявление Артема Михайлюка (№142), который был признан избранным нардепом, об отказе от депутатского мандата.

ЦИК отменил регистрацию Ермоленко и исключила его из избирательного списка, а также признал Михайлюка не получившим депутатский мандат.

Комиссия признала Короленко, которая была включена в список от "Слуги народа" под №145, избранным народным депутатом.

Контекст:

27 июля Верховная Рада одобрила назначение нардепа от "Слуги народа" Андрея Костина генеральным прокурором Украины, а нардепа Ольгу Совгирю назначила судьей Конституционного Суда Украины.

Эти должности Костин и Совгиря заняли, соответственно, 28 июля и 2 августа.

12 августа ЦИК зарегистрировал нардепом от "Слуги народа" Александра Васюка.

Как сообщает движение "Чесно", на момент баллотирования в Верховную Раду в 2019 году Короленко указала, что является физлицом-предпринимателем.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Верховная Рада, ЦИК, Слуга народа, Валентина Короленко
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