Совгиря приняла присягу судьи Конституционного Суда Украины. СМИ заметили процедурные отличия

Совгиря была в КСУ представителем парламента Фото: Конституційний Суд України - офіційна сторінка / Facebook

"Совгиря на торжественном заседании зачитала текст присяги судьи Конституционного Суда Украины и заверила его своей подписью. Руководитель секретариата суда Виктор Бесчастный вручил Ольге Совгире мантию судьи и нагрудный знак судьи Конституционного Суда Украины", – говорится в сообщении.

В КСУ отметили, что церемония проходила в присутствии спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука, который в приветственном слове "выразил уверенность, что Конституционный Суд всегда будет охранять Конституцию Украины".

"Схемы" (проект "Радіо Свобода") обнаружили процедурные отличия приведения к присяге Совгири по сравнению с ранее ставшими судьями КСУ.

"Совгире пока не выдали удостоверение судьи КСУ, а мантию и нагрудный знак вручил не лично председательствующий в Конституционном Суде, как это практиковалось ранее, а руководитель секретариата КСУ", – пишут журналисты.