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Совгиря приняла присягу судьи Конституционного Суда Украины. СМИ заметили процедурные отличия

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Совгиря была в КСУ представителем парламента
Совгиря была в КСУ представителем парламента
Фото: Конституційний Суд України - офіційна сторінка / Facebook

Представительница Верховной Рады в Конституционном Суде Украины (КСУ), народный депутат от "Слуги народа" Ольга Совгиря приняла 2 августа присягу судьи КСУ, проинформировал суд в Fаcebook.

"Совгиря на торжественном заседании зачитала текст присяги судьи Конституционного Суда Украины и заверила его своей подписью. Руководитель секретариата суда Виктор Бесчастный вручил Ольге Совгире мантию судьи и нагрудный знак судьи Конституционного Суда Украины", – говорится в сообщении.

В КСУ отметили, что церемония проходила в присутствии спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука, который в приветственном слове "выразил уверенность, что Конституционный Суд всегда будет охранять Конституцию Украины".

https://www.facebook.com/ConstitutionalCourtofUkraine/posts/pfbid02NictLof3syU6Pi951a3Q1d7Mnqo7hMECsJJobm3XMpkXfwNMcaWRmvsN7V2jcmhWl

"Схемы" (проект "Радіо Свобода") обнаружили процедурные отличия приведения к присяге Совгири по сравнению с ранее ставшими судьями КСУ.

"Совгире пока не выдали удостоверение судьи КСУ, а мантию и нагрудный знак вручил не лично председательствующий в Конституционном Суде, как это практиковалось ранее, а руководитель секретариата КСУ", – пишут журналисты.

Контекст:

Судьей КСУ Рада избрала Совгирю 27 июля, это предложение поддержали 293 нардепа при минимально необходимых 226 голосах.

25 июля СМИ сообщали, что Совгиря претендует на должность главы Конституционного Суда"Конкурс уже прошла, как того требует закон о КСУ и регламент Верховной Рады", – сказал источник.

Главу КСУ избирают сами судьи Конституционного Суда путем тайного голосования. Избранным считается кандидат, за которого проголосуют не менее 10 судей.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Конституционный Суд, присяга, судьи, КСУ, судья, Руслан Стефанчук, суд, заседание, Ольга Совгиря
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