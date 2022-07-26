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Нардеп Совгиря претендует на должность главы Конституционного Суда Украины – СМИ

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Главу КСУ избирают судьи путем тайного голосования
Главу КСУ избирают судьи путем тайного голосования
Фото: Конституційний Суд України - офіційна сторінка / Facebook

Представитель Верховной Рады в Конституционном Суде, нардеп от "Слуги народа" Ольга Совгиря претендует на должность главы КСУ. Об этом изданию LB.ua 25 июля сообщили источники во фракции "Слуга народа".

"На этой неделе планируется голосование и назначение председателя КСУ, на должность давно претендует член комитета по правовой политике, депутат от "Слуги народа" Совгиря", – сказал источник.

Другой собеседник отметил Совгиря намерена подать заявление о сложении депутатских полномочий.

"Конкурс тоже уже прошла, как того требует закон о КСУ и регламент Верховной Рады", – добавил он.

25 июля в Telegram нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк сообщил, что в Раде намерены рассмотреть вопрос назначения Совгири судьей Конституционного Суда.

Главу КСУ избирают сами судьи Конституционного Суда путем тайного голосования. Избранным считается кандидат, за которого проголосуют не менее 10 судей. 

Контекст:

Предыдущего главу КСУ Александра Тупицкого, чей срок полномочий истек 15 мая, президент Украины Владимир Зеленский отстранил в марте 2021 года в связи с конфликтом, связанным с попыткой суда ограничить доступ общественности к электронным декларациям судей.

Тупицкий это решение опротестовал.

Он фигурирует в деле о подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда. 25 мая 2021 года Офис генпрокурора Украины направил в Подольский райсуд Киева обвинительное заключение в отношении Тупицкого. Он заявил, что "чист перед судом" и не будет скрываться от следствияВ 2022 году, после введения в Украине военного положения из-за вторжения российских войск, выезд из страны запретили для мужчин в возрасте 18–60 лет. 8 апреля журналисты проекта "Схемы" ("UA:Перший" и "Радіо Свобода") опубликовали фото, на которых Тупицкий снят в одном из отелей Вены (Австрия).

19 мая на специальном пленарном заседании Конституционного Суда приняла присягу судьи КСУ профессор кафедры теории и философии права юридического факультета Львовского национального университета имени Ивана Франко Оксана Грищук. Она заняла место Тупицкого.

14 июня КСУ не смог избрать председателя. Совгиря сообщала, что "ни один кандидат в эту должность не получил необходимое количество голосов судей".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Верховная Рада, Конституционный Суд, КСУ, Ольга Совгиря, Ярослав Железняк
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