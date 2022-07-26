Нардеп Совгиря претендует на должность главы Конституционного Суда Украины – СМИ

"На этой неделе планируется голосование и назначение председателя КСУ, на должность давно претендует член комитета по правовой политике, депутат от "Слуги народа" Совгиря", – сказал источник.

Другой собеседник отметил Совгиря намерена подать заявление о сложении депутатских полномочий.

"Конкурс тоже уже прошла, как того требует закон о КСУ и регламент Верховной Рады", – добавил он.

25 июля в Telegram нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк сообщил, что в Раде намерены рассмотреть вопрос назначения Совгири судьей Конституционного Суда.

Главу КСУ избирают сами судьи Конституционного Суда путем тайного голосования. Избранным считается кандидат, за которого проголосуют не менее 10 судей.