Конституционный Суд Украины не смог избрать себе председателя, будут новые выборы

Совгиря говорит, что следующие выборы главы КСУ должны пройти не позже чем через месяц Фото: Конституційний Суд України - офіційна сторінка / Facebook

"Состоялось специальное пленарное заседание суда по избранию председателя Конституционного Суда Украины. Председатель Конституционного Суда Украины на этом заседании не избран. Новые выборы председателя Суда будут проведены на одном из следующих специальных пленарных заседаний Суда", – говорится в сообщении.

Представитель Верховной Рады в КСУ, нардеп от "Слуги народа" Ольга Совгиря сообщила в Telegram, что "ни один кандидат в эту должность не получил необходимое количество голосов судей".

"Выборы главы КСУ проходят путем тайного голосования судьями. Избранным считается кандидат, за которого проголосуют не менее 10 судей. Если ни один из кандидатов на должность председателя суда не получил необходимого количества голосов, проводятся новые выборы не позднее чем через месяц со дня проведения предыдущих выборов", – объяснила она.

Совгиря подчеркнула, что повторные выборы председателя Конституционного Суда Украины должны пройти не позднее 15 июля.