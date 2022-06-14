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Конституционный Суд Украины не смог избрать себе председателя, будут новые выборы

Совгиря говорит, что следующие выборы главы КСУ должны пройти не позже чем через месяц
Совгиря говорит, что следующие выборы главы КСУ должны пройти не позже чем через месяц
Фото: Конституційний Суд України - офіційна сторінка / Facebook

14 июня в Конституционном Суде Украины (КСУ) не удалось избрать председателя. Об этом проинформировал сайт суда.

"Состоялось специальное пленарное заседание суда по избранию председателя Конституционного Суда Украины. Председатель Конституционного Суда Украины на этом заседании не избран. Новые выборы председателя Суда будут проведены на одном из следующих специальных пленарных заседаний Суда", – говорится в сообщении.

Представитель Верховной Рады в КСУ, нардеп от "Слуги народа" Ольга Совгиря сообщила в Telegram, что "ни один кандидат в эту должность не получил необходимое количество голосов судей".

"Выборы главы КСУ проходят путем тайного голосования судьями. Избранным считается кандидат, за которого проголосуют не менее 10 судей. Если ни один из кандидатов на должность председателя суда не получил необходимого количества голосов, проводятся новые выборы не позднее чем через месяц со дня проведения предыдущих выборов", – объяснила она.

Совгиря подчеркнула, что повторные выборы председателя Конституционного Суда Украины должны пройти не позднее 15 июля.

Контекст:

Предыдущего главу КСУ, чей срок полномочий истек 15 мая, президент Украины Владимир Зеленский отстранил в марте 2021 года в связи с конфликтом, связанным с попыткой суда ограничить доступ общественности к электронным декларациям судей.

Тупицкий это решение опротестовал.

Он фигурирует в деле о подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда. 25 мая 2021 года Офис генпрокурора Украины направил в Подольский райсуд Киева обвинительное заключение в отношении Тупицкого. Он заявил, что "чист перед судом" и не будет скрываться от следствия.

В 2022 году, после введения в Украине военного положения из-за вторжения российских войск, выезд из страны запретили для мужчин в возрасте 18–60 лет. 8 апреля журналисты проекта "Схемы" ("UA:Перший" и "Радіо Свобода") опубликовали фото, на которых Тупицкий снят в одном из отелей Вены (Австрия).

19 мая на специальном пленарном заседании Конституционного Суда приняла присягу судьи КСУ профессор кафедры теории и философии права юридического факультета Львовского национального университета имени Ивана Франко Оксана Грищук. Она заняла место Тупицкого.

Теги: выборы, Конституционный Суд, голосование, КСУ, судья, суд, заседание, Ольга Совгиря
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