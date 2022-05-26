Конституционный Суд может быть ликвидирован – заместитель главы ОП

Смирнов: Реформа Порошенко привела к тому, что вопрос ликвидации КСУ пришлось бы решать самому КСУ Фото: Андрей Смирнов / Facebook

Конституционную реформу времен бывшего президента Петра Порошенко Смирнов назвал "позорным явлением, которое нужно сворачивать".

"Она создала конституционный орган, который вообще неприкосновенен. Вы не можете уволить судью, не можете привлечь его к ответственности, любое изменение в Конституцию требует вывода того же Конституционного Суда. Решение о ликвидации КСУ пришлось бы давать для оценки самому КСУ, скажите, кто там даст на это ответ?" – подчеркнул замглавы ОП.

По его словам, формат новой институции, которая заменит КСУ, будет определять Национальный совет по восстановлению Украины, созданный президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Возможно, это будет Конституционная палата в составе Верховного Суда, возможно, еще что-то. В любом случае президент Зеленский в конце прошлого года своими действиями четко дал понять, что недопустимо существование органа, наносящегося вред Украине", – отметил он.