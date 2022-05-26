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Конституционный Суд может быть ликвидирован – заместитель главы ОП

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Смирнов: Реформа Порошенко привела к тому, что вопрос ликвидации КСУ пришлось бы решать самому КСУ
Смирнов: Реформа Порошенко привела к тому, что вопрос ликвидации КСУ пришлось бы решать самому КСУ
Фото: Андрей Смирнов / Facebook

Конституционный Суд Украины в том виде, в котором он сейчас существует, может быть ликвидирован. Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Украины Андрей Смирнов в интервью "Радіо Свобода", запись которого 26 мая опубликована в YouTube.

Конституционную реформу времен бывшего президента Петра Порошенко Смирнов назвал "позорным явлением, которое нужно сворачивать".

"Она создала конституционный орган, который вообще неприкосновенен. Вы не можете уволить судью, не можете привлечь его к ответственности, любое изменение в Конституцию требует вывода того же Конституционного Суда. Решение о ликвидации КСУ пришлось бы давать для оценки самому КСУ, скажите, кто там даст на это ответ?" – подчеркнул замглавы ОП.

По его словам, формат новой институции, которая заменит КСУ, будет определять Национальный совет по восстановлению Украины, созданный президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Возможно, это будет Конституционная палата в составе Верховного Суда, возможно, еще что-то. В любом случае президент Зеленский в конце прошлого года своими действиями четко дал понять, что недопустимо существование органа, наносящегося вред Украине", – отметил он.

Контекст:

Конфликт президента Зеленского и Конституционного Суда Украины длится с осени 2020 года из-за решения КСУ ограничить доступ общественности к электронным декларациям судей. Совет по безопасности и обороне Украины возобновил доступ, а президент Зеленский начал добиваться прекращения полномочий этого состава КС.

Глава КСУ Александр Тупицкий, назначенный бывшим президентом Виктором Януковичем, был отстранен Зеленским в марте 2021 года, Тупицкий это решение опротестовал.

Тупицкий фигурирует в деле о подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда. 25 мая 2021 года Офис генпрокурора Украины направил в Подольский райсуд Киева обвинительное заключение в отношении Тупицкого. Он заявил, что "чист перед судом" и не будет скрываться от следствия.

После введения в Украине военного положения из-за вторжения российских войск выезд из страны запретили для мужчин в возрасте 18–60 лет. 8 апреля журналисты проекта "Схемы" ( "UA:Перший" и "Радіо Свобода"), опубликовали фото, на которых Тупицкий снят в одном из отелей Вены (Австрия).

После 15 мая 2022 года у Тупицкого истек срок полномочий.

19 мая на специальном пленарном заседании Конституционного Суда приняла присягу судьи КСУ профессор кафедры теории и философии права юридического факультета Львовского национального университета имени Ивана Франко Оксана Грищук. Она заняла место Тупицкого.

Теги: Конституционный Суд, Владимир Зеленский, КСУ, Андрей Смирнов
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