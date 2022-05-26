Конституционный Суд может быть ликвидирован – заместитель главы ОП

Конституционную реформу времен бывшего президента Петра Порошенко Смирнов назвал "позорным явлением, которое нужно сворачивать".
"Она создала конституционный орган, который вообще неприкосновенен. Вы не можете уволить судью, не можете привлечь его к ответственности, любое изменение в Конституцию требует вывода того же Конституционного Суда. Решение о ликвидации КСУ пришлось бы давать для оценки самому КСУ, скажите, кто там даст на это ответ?" – подчеркнул замглавы ОП.
По его словам, формат новой институции, которая заменит КСУ, будет определять Национальный совет по восстановлению Украины, созданный президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Возможно, это будет Конституционная палата в составе Верховного Суда, возможно, еще что-то. В любом случае президент Зеленский в конце прошлого года своими действиями четко дал понять, что недопустимо существование органа, наносящегося вред Украине", – отметил он.
Конфликт президента Зеленского и Конституционного Суда Украины длится с осени 2020 года из-за решения КСУ ограничить доступ общественности к электронным декларациям судей. Совет по безопасности и обороне Украины возобновил доступ, а президент Зеленский начал добиваться прекращения полномочий этого состава КС.
Глава КСУ Александр Тупицкий, назначенный бывшим президентом Виктором Януковичем, был отстранен Зеленским в марте 2021 года, Тупицкий это решение опротестовал.
Тупицкий фигурирует в деле о подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда. 25 мая 2021 года Офис генпрокурора Украины направил в Подольский райсуд Киева обвинительное заключение в отношении Тупицкого. Он заявил, что "чист перед судом" и не будет скрываться от следствия.
После введения в Украине военного положения из-за вторжения российских войск выезд из страны запретили для мужчин в возрасте 18–60 лет. 8 апреля журналисты проекта "Схемы" ( "UA:Перший" и "Радіо Свобода"), опубликовали фото, на которых Тупицкий снят в одном из отелей Вены (Австрия).
После 15 мая 2022 года у Тупицкого истек срок полномочий.
19 мая на специальном пленарном заседании Конституционного Суда приняла присягу судьи КСУ профессор кафедры теории и философии права юридического факультета Львовского национального университета имени Ивана Франко Оксана Грищук. Она заняла место Тупицкого.