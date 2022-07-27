Нардеп Совгиря избрана судьей Конституционного Суда

"Представительница Верховной Рады в Конституционном Суде, народный депутат от "Слуги народа" Ольга Совгиря избрана судьей Конституционного Суда", – написала она.

Решение поддержали 293 нардепа при минимально необходимых 226 голосах.

25 июля СМИ сообщали, что Совгиря претендует на должность главы Конституционного Суда. "Конкурс уже прошла, как того требует закон о КСУ и регламент Верховной Рады", – сказал источник.

Контекст:

25 июля СМИ сообщали, что Совгиря претендует на должность главы Конституционного Суда. "Конкурс уже прошла, как того требует закон о КСУ и регламент Верховной Рады", – сказал источник.

Главу КСУ избирают сами судьи Конституционного Суда путем тайного голосования. Избранным считается кандидат, за которого проголосуют не менее 10 судей.

Предыдущего главу КСУ Александра Тупицкого, чей срок полномочий истек 15 мая, президент Украины Владимир Зеленский отстранил в марте 2021 года в связи с конфликтом, связанным с попыткой суда ограничить доступ общественности к электронным декларациям судей.

Тупицкий это решение опротестовал.

Он фигурирует в деле о подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда. 25 мая 2021 года Офис генпрокурора Украины направил в Подольский райсуд Киева обвинительное заключение в отношении Тупицкого. Он заявил, что "чист перед судом" и не будет скрываться от следствия. В 2022 году, после введения в Украине военного положения из-за вторжения российских войск, выезд из страны запретили для мужчин в возрасте 18–60 лет. 8 апреля журналисты проекта "Схемы" ("UA:Перший" и "Радіо Свобода") опубликовали фото, на которых Тупицкий снят в одном из отелей Вены (Австрия).

19 мая на специальном пленарном заседании Конституционного Суда приняла присягу судьи КСУ профессор кафедры теории и философии права юридического факультета Львовского национального университета имени Ивана Франко Оксана Грищук. Она заняла место Тупицкого.

14 июня КСУ не смог избрать председателя. Совгиря сообщала, что "ни один кандидат на эту должность не получил необходимое количество голосов судей".