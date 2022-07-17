ОПЗЖ обжаловала решение суда о запрете партии – Совгиря

"По имеющейся информации, политическая партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" обжаловала в апелляционном порядке решение Восьмого апелляционного административного суда от 20 июня 2022 года, согласно которому партия была запрещена с передачей всего ее имущества в собственность государства", – написала Совгиря.
Она отметила, что апелляционные жалобы этой категории дел подлежат рассмотрению Кассационным административным судом (КАС) в составе Верховного Суда в течение одного месяца после открытия апелляционного производства.
"Решение КАС Верховного Суда, как суда апелляционной инстанции, является окончательным и дальнейшему обжалованию не подлежит", – подчеркнула Совгиря.
Основателями ОПЗЖ являются Виктор Медведчук, Вадим Рабинович и Юрий Бойко.
На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, ОПЗЖ поддержали 13,05% избирателей. Политическая партия сформировала вторую по численности (43 нардепа) фракцию в Верховной Раде Украины.
На фоне полномасштабного военного вторжения РФ в Украину из фракции ОПЗЖ в Раде вышел ряд нардепов. Кроме того, ранее исключенного из ОПЗЖ нардепа Илью Киву лишили мандата.
20 марта президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о прекращении деятельности ряда политических партий, среди которых и ОПЗЖ. Согласно указу, деятельность этих партий прекращается на время военного положения с учетом прямой военной агрессии со стороны России. При этом в документе указывается, что за данными партиями замечены антиукраинская деятельность, пропаганда войны, сепаратизм, коллаборационизм.
14 апреля СНБО решил приостановить деятельность партии и фракции ОПЗЖ в Раде. После этого в ОПЗЖ также заявили о приостановлении своей деятельности в Украине по причине того, что политсила "строилась как партия мира, но мира сейчас нет".
21 апреля стало известно, что нардепы от ОПЗЖ создали свою депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир". Главой группы в составе 25 народных депутатов стал бывший сопредседатель фракции ОПЗЖ Юрий Бойко.
12 мая фракция ОПЗЖ официально прекратила существование в Верховной Раде.