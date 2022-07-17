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ПОЛИТИКА

ОПЗЖ обжаловала решение суда о запрете партии – Совгиря

Решение КАС Верховного суда будет окончательным его обжаловать будет нельзя
Решение КАС Верховного суда будет окончательным – его обжаловать будет нельзя
Фото: depositphotos.com

Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" обжаловала решение суда о запрете политической силы. Об этом 17 июля сообщила в Telegram представитель Верховной Рады в Конституционном суде Ольга Совгиря (фракция "Слуга народа").

"По имеющейся информации, политическая партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" обжаловала в апелляционном порядке решение Восьмого апелляционного административного суда от 20 июня 2022 года, согласно которому партия была запрещена с передачей всего ее имущества в собственность государства", – написала Совгиря.

Она отметила, что апелляционные жалобы этой категории дел подлежат рассмотрению Кассационным административным судом (КАС) в составе Верховного Суда в течение одного месяца после открытия апелляционного производства.

"Решение КАС Верховного Суда, как суда апелляционной инстанции, является окончательным и дальнейшему обжалованию не подлежит", – подчеркнула Совгиря.

Контекст:

Основателями ОПЗЖ являются Виктор Медведчук, Вадим Рабинович и Юрий Бойко.

На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, ОПЗЖ поддержали 13,05% избирателей. Политическая партия сформировала вторую по численности (43 нардепа) фракцию в Верховной Раде Украины.

На фоне полномасштабного военного вторжения РФ в Украину из фракции ОПЗЖ в Раде вышел ряд нардепов. Кроме того, ранее исключенного из ОПЗЖ нардепа Илью Киву лишили мандата.

20 марта президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о прекращении деятельности ряда политических партий, среди которых и ОПЗЖ. Согласно указу, деятельность этих партий прекращается на время военного положения с учетом прямой военной агрессии со стороны России. При этом в документе указывается, что за данными партиями замечены антиукраинская деятельность, пропаганда войны, сепаратизм, коллаборационизм.

14 апреля СНБО решил приостановить деятельность партии и фракции ОПЗЖ в Раде. После этого в ОПЗЖ также заявили о приостановлении своей деятельности в Украине по причине того, что политсила "строилась как партия мира, но мира сейчас нет".

21 апреля стало известно, что нардепы от ОПЗЖ создали свою депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир". Главой группы в составе 25 народных депутатов стал бывший сопредседатель фракции ОПЗЖ Юрий Бойко.

12 мая фракция ОПЗЖ официально прекратила существование в Верховной Раде.

Теги: Верховный Суд, апелляция, Оппозиционная платформа – За жизнь, суд, Ольга Совгиря, ОПЗЖ
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