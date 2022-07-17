ОПЗЖ обжаловала решение суда о запрете партии – Совгиря

Решение КАС Верховного суда будет окончательным – его обжаловать будет нельзя Фото: depositphotos.com

"По имеющейся информации, политическая партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" обжаловала в апелляционном порядке решение Восьмого апелляционного административного суда от 20 июня 2022 года, согласно которому партия была запрещена с передачей всего ее имущества в собственность государства", – написала Совгиря.

Она отметила, что апелляционные жалобы этой категории дел подлежат рассмотрению Кассационным административным судом (КАС) в составе Верховного Суда в течение одного месяца после открытия апелляционного производства.

"Решение КАС Верховного Суда, как суда апелляционной инстанции, является окончательным и дальнейшему обжалованию не подлежит", – подчеркнула Совгиря.