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Центризбирком объявил новоизбранными народными депутатами Украины Васюка и Михайлюка

Избранными ЦИК объявил нардепов 2 августа
Избранными ЦИК объявил нардепов 2 августа
Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com

Избранными народными депутатами Украины от "Слуги народа" стали Артем Михайлюк и Александр Васюк. Об этом 2 августа проинформировала в Fаcebook Центральная избирательная комиссия.

Ведомство объяснило, что это связано с заявлениями о сложении депутатских полномочий, написанными нардепами Андреем Костиным и Ольгой Совгирей.

"Избранными народными депутатами комиссия признала следующих в списке Артема Михайлюка и Александра Васюка (на внеочередных выборах 21 июля 2019 года были под №142 и №143 соответственно в избирательном списке партии "Слуга народа")", – отметили в ЦИК.

https://www.facebook.com/UACEC/posts/pfbid02W9nEDhiBF8YPKZYQrzwMPQy5jYxaKMBSA4pTzxdvsYi7UQG66P5R8RfWMFvtCCgNl

Движение "Чесно" пишет, что Михайлюк – соучредитель и CEO сервиса Helsi.me. Основатель группы компаний Team Master, ООО "Бизнес Шоу" и компании "BizGames". Возглавлял благотворительный фонд "Сердце к сердцу".

Васюк, по данным "Чесно", является главой офиса межфракционного объединения "Ценности. Достоинство. Семья". На момент выборов 2019 года жил в Запорожье, работал исполнительным директором общественной организации "Ассоциация развития судейского самоуправления в Украине", а также был координатором юристов команды Владимира Зеленского во время президентской кампании 2019 года.

Оба – беспартийные.

Контекст:

27 июля Верховная Рада избрала Костина генеральным прокурором Украины, а Совгирю – судьей Конституционного Суда Украины.

Эти должности Костин и Совгиря заняли соответственно 28 июля и 2 августа.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Верховная Рада, выборы, ЦИК, депутаты, народные депутаты, благотворительный фонд , Слуга народа, нардеп, Артем Михайлюк, Александр Васюк
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