Центризбирком объявил новоизбранными народными депутатами Украины Васюка и Михайлюка

Ведомство объяснило, что это связано с заявлениями о сложении депутатских полномочий, написанными нардепами Андреем Костиным и Ольгой Совгирей.

"Избранными народными депутатами комиссия признала следующих в списке Артема Михайлюка и Александра Васюка (на внеочередных выборах 21 июля 2019 года были под №142 и №143 соответственно в избирательном списке партии "Слуга народа")", – отметили в ЦИК.

Движение "Чесно" пишет, что Михайлюк – соучредитель и CEO сервиса Helsi.me. Основатель группы компаний Team Master, ООО "Бизнес Шоу" и компании "BizGames". Возглавлял благотворительный фонд "Сердце к сердцу".

Васюк, по данным "Чесно", является главой офиса межфракционного объединения "Ценности. Достоинство. Семья". На момент выборов 2019 года жил в Запорожье, работал исполнительным директором общественной организации "Ассоциация развития судейского самоуправления в Украине", а также был координатором юристов команды Владимира Зеленского во время президентской кампании 2019 года.

Оба – беспартийные.