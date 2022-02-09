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ПОЛИТИКА

ЦИК зарегистрировал первого кандидата на довыборы в Раду на округе №206 в Черниговской области

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Выборы состоятся 27 марта
Выборы состоятся 27 марта
Фото: EPA

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала первого кандидата на промежуточные выборы в Верховную Раду на округе №206 в Черниговской области. Об этом пресс-служба ЦИК сообщила 9 февраля.

Комиссия зарегистрировала Александра Ломако от партии "УДАР" мэра Киева Виталия Кличко.

Избирательный процесс на округе №206 начался 26 января. Выборы пройдут 27 марта.

Контекст:

Выборы на округе №206 назначили после гибели нардепа из группы "За майбутнє" Антона Полякова. Он умер в ночь на 8 октября 2021 года в возрасте 33 лет. Полиция Киева сообщала, что депутату стало плохо в такси. Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "естественная смерть". 11 октября его похоронили в Чернигове.

Изначально полиция рассматривала несколько версий причины смерти Полякова, в том числе отравление, но правоохранители склонялись к тому, что смерть была естественной. 9 октября нардеп от "Слуги народа" Галина Янченко заявила, что смерть Полякова наступила в результате реакции алкоголя и метадона.

Позже в МВД подтвердили, что судебно-медицинские эксперты обнаружили в организме погибшего алкоголь и метадон, а также димедрол. "Версии две – либо был преступный характер смерти, либо нет. Или он сам употребил препарат, который, возможно, стал причиной смерти, или его отравили. Иного не может быть", – заявил тогдашний  глава департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.

В полиции сообщали, что Поляков жил с  нардепом из группы "За мабутнє" Анной Скороход и накануне смерти поссорился с ней. 14 октября стало известно, что Скороход допросили по делу о смерти Полякова.

По данным правоохранителей, Поляков перед смертью употреблял спиртные напитки с бывшим помощником Скороход на общественных началах Русланом Джамбулатовым и катался на машине по Киеву. Таксист некоторое время ездил за ними, а потом Поляков пересел в такси, говорят в МВД.

13 октября были обнародованы записи с боди-камер правоохранителей, которые остановили такси, а также видео с камер наблюдения. Видео, которое есть в распоряжении полиции, свидетельствует о том, что Поляков покидал ресторан "внешне абсолютно в здоровом состоянии", заявлял замглавы МВД Евгений Енин.

19 ноября глава МВД Украины Денис Монастырский сообщил, что полиция получила доступ к телефону Полякова.

Скороход уверена, что Поляков был убит.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Верховная Рада, УДАР, выборы, ЦИК, Антон Поляков
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