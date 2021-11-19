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ПОЛИТИКА

"Полностью составили паззл". Монастырский сказал, что полиция получила доступ к телефону Полякова

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Монастырский (на фото) анонсировал брифинг Нацполиции по делу о смерти Полякова
Монастырский (на фото) анонсировал брифинг Нацполиции по делу о смерти Полякова
Фото: mvs.gov.ua

Полиция будет сотрудничать с временной следственной комиссией по расследованию смерти народного депутата от группы "За майбутнє" Антона Полякова. Об этом министр внутренних дел Украины рассказал в эфире программы "Право на владу" на канале "1+1" вечером 18 ноября. Запись этого фрагмента опубликовали в Facebook ток-шоу.

"Сейчас завершается проведение всех необходимых экспертиз. Кроме того, мы благодаря сотрудничеству с нашими международными партнерами получили доступ к мобильному телефону господина Полякова. Я думаю, в ближайшее время будет брифинг Нацполиции, которая расскажет подробности, которые, собственно, составили полностью паззл, связанный с этим событием", – рассказал он. 

Временную следственную комиссию по расследованию смерти Полякова Рада создала 18 ноября

https://www.facebook.com/pravonavladu/videos/453310129470380/

Контекст:

Поляков скончался в ночь на 8 октября в возрасте 33 лет. Полиция Киева сообщала, что депутату стало плохо в такси. Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "естественная смерть". 11 октября его похоронили в Чернигове.

По предварительным данным, причиной смерти Полякова стала острая коронарная недостаточность.

Изначально полиция рассматривала несколько версий причины смерти Полякова, в том числе отравление, но правоохранители склонялись к тому, что смерть была естественной. 9 октября нардеп от "Слуги народа" Галина Янченко заявила, что смерть Полякова наступила в результате реакции алкоголя и метадона

Позднее в МВД подтвердили, что судебно-медицинские эксперты обнаружили в организме погибшего алкоголь и метадон, а также димедрол. "Версии две – либо был преступный характер смерти, либо нет. Или он сам употребил препарат, который, возможно, стал причиной смерти, или его отравили. Иного не может быть", – заявил глава департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.

По данным следствия, в ночь смерти Поляков контактировал с тремя людьми: таксистом, помощником нардепа Анны Скороход Русланом Джамбулатовым и еще одним человеком, подробностей о котором в МВД не раскрывали.

В полиции сообщали, что Поляков жил со Скороход и накануне смерти поссорился с ней. 14 октября стало известно, что Скороход допросили по делу о смерти Полякова.

По данным правоохранителей, Поляков перед смертью употреблял спиртные напитки с Джамбулатовым и катался на машине по Киеву. Таксист некоторое время ездил за ними, а потом Поляков пересел в такси, говорят в МВД.

13 октября были обнародованы записи с боди-камер правоохранителей, которые остановили такси, а также видео с камер наблюдения. Видео, которое есть в распоряжении полиции, свидетельствует о том, что Поляков покидал ресторан "внешне абсолютно в здоровом состоянии", заявлял замглавы МВД Евгений Енин.

Скороход уверена, что Поляков был убит

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: полиция, телефоны, экспертиза, Нацполиция, брифинг, Антон Поляков
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