Смерть нардепа Полякова. В полиции рассказали, как продвигается расследование

"На сегодня досудебное расследование продолжается, версии у нас остаются две – самостоятельное или принудительное попадание наркотического вещества в организм. На данный момент проводится около 20 экспертиз, некоторые уже готовы. Мы установили весь круг лиц, с кем у него было общение, четко разложили хронологию последнего дня жизни депутата. Установили и проводим следственные действия со всеми причастными лицами, свидетелями", – рассказал он.

Также Выговский прокомментировал заявление нардепа из группы "За майбутнє" Анны Скороход, что Полякова убили.

"Факт в том, что дело расследуется по ст. 115 (убийство), есть труп, мы знаем, кто с ним был в тот вечер и хронологически раскладываем события того дня. Я не хочу давать оценку ее заявлениям, но она имеет право так думать. Мы же в свою очередь должны объективно все исследовать, расследовать и поставить точку", – сказал он.

Выговский добавил, что полиция не задерживала бывшего помощника Скороход на общественных началах Руслана Джамбулатова, который был с Поляковым накануне его смерти.

"Он не задержан, с ним проводятся следственные действия. Он имеет статус свидетеля. Подозрения никому не объявлялись, пока идет расследование. Мы планируем привлекать к расследованию международных экспертов для помощи, в том числе и в экспертизах телефонов", – рассказал глава киевской полиции.