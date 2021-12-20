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Смерть нардепа Полякова. В полиции рассказали, как продвигается расследование

Поляков скончался в ночь на 8 октября в возрасте 33 лет
Поляков скончался в ночь на 8 октября в возрасте 33 лет
Фото: Антон Поляков / Facebook

По делу о смерти народного депутата Антона Полякова проводится около 20 экспертиз, некоторые уже завершены. Об этом в интервью "РБК-Украина", которое вышло 20 декабря, рассказал глава полиции Киева Иван Выговский.

"На сегодня досудебное расследование продолжается, версии у нас остаются две – самостоятельное или принудительное попадание наркотического вещества в организм. На данный момент проводится около 20 экспертиз, некоторые уже готовы. Мы установили весь круг лиц, с кем у него было общение, четко разложили хронологию последнего дня жизни депутата. Установили и проводим следственные действия со всеми причастными лицами, свидетелями", – рассказал он.

Также Выговский прокомментировал заявление нардепа из группы "За майбутнє" Анны Скороход, что Полякова убили.

"Факт в том, что дело расследуется по ст. 115 (убийство), есть труп, мы знаем, кто с ним был в тот вечер и хронологически раскладываем события того дня. Я не хочу давать оценку ее заявлениям, но она имеет право так думать. Мы же в свою очередь должны объективно все исследовать, расследовать и поставить точку", – сказал он.

Выговский добавил, что полиция не задерживала бывшего помощника Скороход на общественных началах Руслана Джамбулатова, который был с Поляковым накануне его смерти.

"Он не задержан, с ним проводятся следственные действия. Он имеет статус свидетеля. Подозрения никому не объявлялись, пока идет расследование. Мы планируем привлекать к расследованию международных экспертов для помощи, в том числе и в экспертизах телефонов", – рассказал глава киевской полиции.

Контекст:

Поляков скончался в ночь на 8 октября в возрасте 33 лет. Полиция Киева сообщала, что депутату стало плохо в такси. Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "естественная смерть". 11 октября его похоронили в Чернигове.

Изначально полиция рассматривала несколько версий причины смерти Полякова, в том числе отравление, но правоохранители склонялись к тому, что смерть была естественной. 9 октября нардеп от "Слуги народа" Галина Янченко заявила, что смерть Полякова наступила в результате реакции алкоголя и метадона.

Позднее в МВД подтвердили, что судебно-медицинские эксперты обнаружили в организме погибшего алкоголь и метадон, а также димедрол. "Версии две – либо был преступный характер смерти, либо нет. Или он сам употребил препарат, который, возможно, стал причиной смерти, или его отравили. Иного не может быть", – заявил глава департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.

В полиции сообщали, что Поляков жил со Скороход и накануне смерти поссорился с ней. 14 октября стало известно, что Скороход допросили по делу о смерти Полякова.

По данным правоохранителей, Поляков перед смертью употреблял спиртные напитки с бывшим помощником Скороход на общественных началах Русланом Джамбулатовым и катался на машине по Киеву. Таксист некоторое время ездил за ними, а потом Поляков пересел в такси, говорят в МВД.

13 октября были обнародованы записи с боди-камер правоохранителей, которые остановили такси, а также видео с камер наблюдения. Видео, которое есть в распоряжении полиции, свидетельствует о том, что Поляков покидал ресторан "внешне абсолютно в здоровом состоянии", заявлял замглавы МВД Евгений Енин.

19 ноября глава МВД Украины Денис Монастырский сообщил, что полиция получила доступ к телефону Полякова.

Скороход уверена, что Поляков был убит.

Теги: Киев, смерть, полиция, депутаты, Антон Поляков, Иван Выговский
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