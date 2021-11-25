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ПОЛИТИКА

"Уже есть результаты многих экспертиз". Скороход рассказала о расследовании смерти Полякова

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Депутат отказалась разглашать результаты экспертиз
Депутат отказалась разглашать результаты экспертиз
Фото: Anna Skorokhod / Facebook

По делу о смерти народного депутата из группы "За майбутнє" Антона Полякова уже есть результаты многих экспертиз. Об этом 24 ноября в эфире телеканала "Украина 24" рассказала народный депутат Анна Скороход, возглавляющая временную следственную комиссию в Верховной Раде для расследования обстоятельств смерти Полякова.

"Меня еще не допустили к материалам уголовного дела, но обещают в ближайшее время допустить и предоставить копию материалов. Я знаю, что уже есть результаты многих экспертиз. Даже сегодня пришли новые результаты, но, к сожалению, я не могу их разглашать", – сказала Скороход.

Депутат уточнила, что относительно смерти Полякова ее допросили только через 21 день после трагедии.

Присутствующий в студии бывший генеральный прокурор Украины Святослав Пискун отметил, что у власти нет политической воли для установления обстоятельств смерти Полякова.

"Главного свидетеля, на мой взгляд, который в последнее время был самым близким для потерпевшего, допросили через 21 день. Обратите внимание на срок – всего для расследования уголовного дела 30 дней, а здесь через 21 день только допросили главного свидетеля. Это говорит о политической воле по установлению истины в деле", – подчеркнул Пискун.

Скороход прокомментировала также ход дела, в котором Поляков давал Национальному антикоррупционному бюро показания о деньгах в конвертах для народных депутатов от партии "Слуга народа".

"Заявление было написано, были предоставлены все материалы в НАБУ. На какой стадии дело, на сегодняшний день мне неизвестно", – отметила депутат.

Контекст:

Поляков скончался в ночь на 8 октября в возрасте 33 лет. Полиция Киева сообщала, что депутату стало плохо в такси. Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "естественная смерть". 11 октября его похоронили в Чернигове.

По предварительным данным, причиной смерти Полякова стала острая коронарная недостаточность.

Изначально полиция рассматривала несколько версий причины смерти Полякова, в том числе отравление, но правоохранители склонялись к тому, что смерть была естественной. 9 октября нардеп от "Слуги народа" Галина Янченко заявила, что смерть Полякова наступила в результате реакции алкоголя и метадона.

Позднее в МВД подтвердили, что судебно-медицинские эксперты обнаружили в организме погибшего алкоголь и метадон, а также димедрол. "Версии две – либо был преступный характер смерти, либо нет. Или он сам употребил препарат, который, возможно, стал причиной смерти, или его отравили. Иного не может быть", – заявил глава департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.

По данным следствия, в ночь смерти Поляков контактировал с тремя людьми: таксистом, помощником нардепа Анны Скороход Русланом Джамбулатовым и еще одним человеком, подробностей о котором в МВД не раскрывали.

В полиции сообщали, что Поляков жил со Скороход и накануне смерти поссорился с ней. 14 октября стало известно, что Скороход допросили по делу о смерти Полякова.

По данным правоохранителей, Поляков перед смертью употреблял спиртные напитки с Джамбулатовым и катался на машине по Киеву. Таксист некоторое время ездил за ними, а потом Поляков пересел в такси, говорят в МВД.

13 октября были обнародованы записи с боди-камер правоохранителей, которые остановили такси, а также видео с камер наблюдения. Видео, которое есть в распоряжении полиции, свидетельствует о том, что Поляков покидал ресторан "внешне абсолютно в здоровом состоянии", заявлял замглавы МВД Евгений Енин.

За три дня до смерти Поляков утверждал в эфире телеканала "Украина 24", что народные депутаты от "Слуги народа" получали деньги в конвертах за поддержку закона о деолигархизации. Он также сообщил, что дал показания об этом в НАБУ.

Скороход уверена, что Поляков был убит.

Теги: смерть, Святослав Пискун, депутаты, деньги, расследование, допрос, НАБУ, Слуга народа, Антон Поляков, Анна Скороход, За майбутнє
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