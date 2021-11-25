"Уже есть результаты многих экспертиз". Скороход рассказала о расследовании смерти Полякова

"Меня еще не допустили к материалам уголовного дела, но обещают в ближайшее время допустить и предоставить копию материалов. Я знаю, что уже есть результаты многих экспертиз. Даже сегодня пришли новые результаты, но, к сожалению, я не могу их разглашать", – сказала Скороход.

Депутат уточнила, что относительно смерти Полякова ее допросили только через 21 день после трагедии.

Присутствующий в студии бывший генеральный прокурор Украины Святослав Пискун отметил, что у власти нет политической воли для установления обстоятельств смерти Полякова.

"Главного свидетеля, на мой взгляд, который в последнее время был самым близким для потерпевшего, допросили через 21 день. Обратите внимание на срок – всего для расследования уголовного дела 30 дней, а здесь через 21 день только допросили главного свидетеля. Это говорит о политической воле по установлению истины в деле", – подчеркнул Пискун.

Скороход прокомментировала также ход дела, в котором Поляков давал Национальному антикоррупционному бюро показания о деньгах в конвертах для народных депутатов от партии "Слуга народа".

"Заявление было написано, были предоставлены все материалы в НАБУ. На какой стадии дело, на сегодняшний день мне неизвестно", – отметила депутат.