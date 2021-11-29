Нардеп Скороход заявила, что ее экс-помощник причастен к смерти Полякова

Джамбулатов был одним из последних, кто встречался с Поляковым в вечер его смерти.
"Я могу с уверенностью сказать, что Руслан Джамбулатов замешан в убийстве... Но какой мотив или чей заказ он выполнял – вот здесь вопрос", – сказала Скороход.
По ее словам, Поляков и Джамбулатов часто встречались, но какие отношения их связывали, она не знает. "Я думаю, что Антон мне много чего не договаривал, к сожалению или к счастью, не знаю", – добавила нардеп.
Она рассказала, что после смерти Полякова Джамбулатов звонил ей, но она была в состоянии шока и ничего не поняла. Позднее она сама пыталась ему звонить, но он ничего не сказал о событиях того вечера, только "пытался давить на наши личные отношения с Антоном", сказала Скороход. Причин их встречи она также не знает.
Она опровергла, что Поляков купил Mersedes и обмывал в тот вечер покупку – по ее словам, машина, которая была на фотографиях, распространяемых в соцсетях, принадлежала Джамбулатову. У Полякова, по ее словам, была Toyota, купленная в кредит.
По данным следствия, в ночь смерти Поляков контактировал с тремя людьми: таксистом, Джамбулатовым и еще одним человеком, подробностей о котором в МВД не раскрывали.
Сама Скороход упомянула, что "был в ресторане Алиев", но где был потом – она не знает. "Телеграф" писал, что третьим мужчиной в кафе в тот вечер был 30-летний Хатаи Алиев. По данным издания, именно он вызвал такси для Полякова. Алиев находится в розыске в Азербайджане.
Скороход сказала, что рассматривает все версии происшествия, но доказательств какой-либо из них у нее пока нет. Она опасается, что МВД будет придерживаться версии естественной смерти, с которой она не согласна.
Поляков скончался в ночь на 8 октября в возрасте 33 лет. Полиция Киева сообщала, что депутату стало плохо в такси. Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "естественная смерть". 11 октября его похоронили в Чернигове.
По предварительным данным, причиной смерти Полякова стала острая коронарная недостаточность.
Изначально полиция рассматривала несколько версий причины смерти Полякова, в том числе отравление, но правоохранители склонялись к тому, что смерть была естественной. 9 октября нардеп от "Слуги народа" Галина Янченко заявила, что смерть Полякова наступила в результате реакции алкоголя и метадона.
Позднее в МВД подтвердили, что судебно-медицинские эксперты обнаружили в организме погибшего алкоголь и метадон, а также димедрол. "Версии две – либо был преступный характер смерти, либо нет. Или он сам употребил препарат, который, возможно, стал причиной смерти, или его отравили. Иного не может быть", – заявил глава департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.
В полиции сообщали, что Поляков жил со Скороход и накануне смерти поссорился с ней. 14 октября стало известно, что Скороход допросили по делу о смерти Полякова.
По данным правоохранителей, Поляков перед смертью употреблял спиртные напитки с Джамбулатовым и катался на машине по Киеву. Таксист некоторое время ездил за ними, а потом Поляков пересел в такси, говорят в МВД.
13 октября были обнародованы записи с боди-камер правоохранителей, которые остановили такси, а также видео с камер наблюдения. Видео, которое есть в распоряжении полиции, свидетельствует о том, что Поляков покидал ресторан "внешне абсолютно в здоровом состоянии", заявлял замглавы МВД Евгений Енин.