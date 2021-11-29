Нардеп Скороход заявила, что ее экс-помощник причастен к смерти Полякова

Джамбулатов был одним из последних, кто встречался с Поляковым в вечер его смерти.

"Я могу с уверенностью сказать, что Руслан Джамбулатов замешан в убийстве... Но какой мотив или чей заказ он выполнял – вот здесь вопрос", – сказала Скороход.

По ее словам, Поляков и Джамбулатов часто встречались, но какие отношения их связывали, она не знает. "Я думаю, что Антон мне много чего не договаривал, к сожалению или к счастью, не знаю", – добавила нардеп.

Она рассказала, что после смерти Полякова Джамбулатов звонил ей, но она была в состоянии шока и ничего не поняла. Позднее она сама пыталась ему звонить, но он ничего не сказал о событиях того вечера, только "пытался давить на наши личные отношения с Антоном", сказала Скороход. Причин их встречи она также не знает.

Она опровергла, что Поляков купил Mersedes и обмывал в тот вечер покупку – по ее словам, машина, которая была на фотографиях, распространяемых в соцсетях, принадлежала Джамбулатову. У Полякова, по ее словам, была Toyota, купленная в кредит.

По данным следствия, в ночь смерти Поляков контактировал с тремя людьми: таксистом, Джамбулатовым и еще одним человеком, подробностей о котором в МВД не раскрывали.

Сама Скороход упомянула, что "был в ресторане Алиев", но где был потом – она не знает. "Телеграф" писал, что третьим мужчиной в кафе в тот вечер был 30-летний Хатаи Алиев. По данным издания, именно он вызвал такси для Полякова. Алиев находится в розыске в Азербайджане.

Скороход сказала, что рассматривает все версии происшествия, но доказательств какой-либо из них у нее пока нет. Она опасается, что МВД будет придерживаться версии естественной смерти, с которой она не согласна.