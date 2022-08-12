ЦИК зарегистрировал Васюка нардепом от "Слуги народа"

Васюк на парламентских выборах 21 июля 2019 года был включен в список "Слуги народа" под №143.
Сегодня комиссия рассмотрела его заявление и необходимые документы и приняла решение о регистрации.
27 июля Верховная Рада избрала одобрила назначение нардепа от "Слуги народа" Андрея Костина генеральным прокурором Украины, а нардепа Ольгу Совгирю назначила судьей Конституционного Суда Украины.
Эти должности Костин и Совгиря заняли соответственно 28 июля и 2 августа.
2 августа ЦИК признал избранными нардепами Васюка и Артема Михайлюка.
Васюк, по данным "Чесно", является главой офиса межфракционного объединения "Ценности. Достоинство. Семья". На момент выборов в 2019 году жил в Запорожье, работал исполнительным директором общественной организации "Ассоциация развития судейского самоуправления в Украине", а также был координатором юристов команды Владимира Зеленского во время президентской кампании 2019 года.