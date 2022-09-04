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ПОЛИТИКА

Вместо Тищенко. Глава Закарпатской ОВА Микита стал новым главой закарпатской ячейки "Слуги народа"

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Микита теперь совмещает должности главы ОВА и областной организации партии "Слуга народа"
Микита теперь совмещает должности главы ОВА и областной организации партии "Слуга народа"
Фото: sluga-narodu.com

Глава Закарпатской областной государственной администрации Виктор Микита с 3 сентября возглавил закарпатскую областную организацию политической партии "Слуга народа". Об этом сообщила в Telegram глава политсилы Елена Шуляк.

"На собрании закарпатской областной организации политической партии "Слуга народа" большинством голосов ее председателем избрали Виктора Микиту, главу ОВА", – написала она.

Шуляк поздравила Микиту с новой должностью и пожелала "вдохновения на все добрые дела, приближающие нашу победу".

Сам Микита при вступлении в новую должность подчеркнул, что в условиях полномасштабной войны первоочередная задача политических партий, представленных в Закарпатье, включая "Слугу народа", "состоит в организации и координации процессов помощи фронту и тылу, переселенцам и людям из пострадавших регионов, борьбе с враждебными нарративами в информационном пространстве и поддержке экономического потенциала". Его цитирует сайт политсилы.

С 19 июля Шуляк своим распоряжением досрочно прекратила полномочия народного депутата Николая Тищенко на должности председателя закарпатской облорганизации "Слуги народа" и назначила Микиту временно исполняющим обязанности председателя областной организации. 

Этим кадровым ротациям в партии предшествовало то, что народный депутат Марьяна Безуглая подала заявление на имя руководителей партии и фракции "Слуга народа" с призывом исключить из их состава Тищенко. Безуглая заявляла, что Тищенко неоднократно совершал действия по дискредитации политсилы.

Тищенко возглавлял закарпатскую областную организацию "Слуги народа" с марта 2021 года. Перед этим он возглавлял киевскую городскую организации партии.

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский 10 декабря 2021 года назначил Микиту главой Закарпатской ОГА. Микита – полковник Службы безопасности Украины. До назначения главой обладминистрации работал заместителем начальника управления СБУ в Запорожской области.

Теги: Закарпатье, Николай Тищенко, Слуга народа, партия, Елена Шуляк, назначение, Виктор Микита
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