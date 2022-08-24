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Нардеп Тищенко обвинил главу НАК "Нафтогаз" в коррупции и анонсировал его увольнение

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Николай Тищенко (на фото): Витренко потратил на аренду нового офиса более 500 млн грн из бюджета НАК "Нафтогаз". За эти деньги он мог бы купить подобное здание, а не арендовать
Николай Тищенко (на фото): Витренко потратил на аренду нового офиса более 500 млн грн из бюджета НАК "Нафтогаз". За эти деньги он мог бы купить подобное здание, а не арендовать
Фото: Николай Тищенко / Facebook

Руководитель НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко принял "крайне сомнительные решения" по переезду НАК из собственного офиса в арендованный, заявил зампредседателя парламентской фракции "Слуга народа" Николай Тищенко 24 августа в своем Facebook.

"Витренко покинет должность главы НАК "Нафтогаз" и ответит перед законом за принятые коррупционные решения! Отношения группы компаний "Нест", НАК "Нафтогаз" и ряда картинных галерей имеют все признаки коррупционных. Руководитель НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко принял крайне сомнительные решения по переезду НАК "Нафтогаз" из собственного офиса по улице Богдана Хмельницкого в арендованный по адресу: улица Михайловская, 12б. Он принадлежит ГК "Нест". Переезжали вроде бы на период ремонта, однако, на каком этапе ремонтные работы по улице Богдана Хмельницкого, пока неясно. Из открытых источников стало известно, что Витренко потратил на аренду нового офиса более 500 млн грн из бюджета НАК "Нафтогаз". Это в десятки раз превышает вероятную стоимость ремонта собственного офиса", – написал политик.

Тищенко сообщил со ссылкой на оценку специалистов по недвижимости, что рыночная стоимость здания по улице Михайловской, 12б ниже суммы, которую Витренко потратил на его аренду.

"За эти деньги он мог бы купить подобное здание, а не арендовать. Согласно имеющейся информации, владелец здания, которое арендует НАК, системно покупает произведения искусства у картинных галерей, связанных с ближайшим окружением Витренко. Такие действия с высокой вероятностью могут быть организованы коррупционной схемой, а не стечением обстоятельств. Отправляю соответствующие депутатские запросы в НАК "Нафтогаз", СБУ, НАБУ и Кабинет Министров. Поскольку роль наблюдательного совета НАК сейчас выполняет Кабинет Министров, обращаюсь к премьер-министру Денису Анатольевичу Шмыгалю дать оценку решений руководителя НАК "Нафтогаз" Юрия Витренко по поводу целесообразности расходов сотен миллионов на аренду красивого офиса в разгар войны с российским агрессором", – заявил нардеп.

Он считает, что, если факты нецелевого использования денег или коррупционные действия подтвердятся, Витренко обязан немедленно покинуть пост руководителя НАК и предстать перед судом.

https://www.facebook.com/NikolayTishenko/posts/pfbid0H8Amgp1NqJrCS6xkTqGceB3aoMkfHatSuVraZ2Utb9uzqa7pabibd7NTDRJddQafl

Теги: Кабинет Министров, коррупция, недвижимость, НАК Нафтогаз, Николай Тищенко, Юрий Витренко, картины
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