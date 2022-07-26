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Между Шмыгалем и Витренко обострился конфликт, на пост главы "Нафтогазу" уже подыскивают кандидатуру – СМИ

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Вопрос увольнения Витренко еще не решен, пишет ЭП
Вопрос увольнения Витренко еще не решен, пишет ЭП
Фото: Нафтогаз / Facebook

Между премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и главой НАК "Нафтогаз України" Юрием Витренко существует конфликт из-за долговых обязательств компании, в связи с которыми 26 июля был объявлен дефолт "Нафтогазу". Об этом сообщает "Экономическая правда".

Конфликт возник на фоне разногласий относительно необходимых объемов газа в подземных хранилищах до начала отопительного сезона, пишет издание.

"В июне Кабмин поручил "Нафтогазу" накопить к началу отопительного сезона минимум 19 млрд м³ газа, а Витренко в публичных выступлениях отмечал, что для прохождения зимы вполне достаточно 15 млрд м³", – информируют журналисты.

Компания связала отсрочку выплат держателям еврооблигаций с необходимостью закупки дополнительных объемов газа, но ответ премьера "был мгновенным", пишет издание.

"Уже на следующий день правительство издает распоряжение, которым, с одной стороны, ставит Витренко на место, признавая работу правления "Нафтогазу" в направлении реструктуризации долгов неудовлетворительной. А с другой – ставит предохранитель от возможных выплат, которые могли бы навредить переговорам о реструктуризации госдолга, обязывая главу НАК согласовывать с правительством все дальнейшие действия по облигациям", – объясняет ЭП.

За день до дефолта "Нафтогазу", который был объявлен 26 июля, Витренко попытался снять с себя ответственность, заявив, "что в этом вопросе мяч на стороне правительства", пишут журналисты.

Они считают, что "сам "Нафтогаз" сделал все от него зависящее – сначала финансовый директор, а впоследствии и председатель правления обратились в Кабмин с просьбой согласовать выплаты, но положительного ответа не получили".

"Чем может завершиться конфликт, сейчас прогнозировать сложно, однако собеседники ЭП в правительстве и Офисе президента утверждают, что на место Витренко уже начался поиск кандидатур. "Правда, вопрос увольнения пока окончательно не решен", – отмечает один из собеседников "Экономической правды".

Контекст:

Витренко является главой "Нафтогазу" с 29 апреля 2021 года. До того он занимал должность первого заместителя министра энергетики и и.о. министра энергетики.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: газ, энергетика, дефолт, правительство, НАК Нафтогаз, отопительный сезон, облигации, еврооблигации, конфликт, финансы, увольнение, Юрий Витренко, премьер-министр, Денис Шмыгаль, Кабмин
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