Между Шмыгалем и Витренко обострился конфликт, на пост главы "Нафтогазу" уже подыскивают кандидатуру – СМИ

Конфликт возник на фоне разногласий относительно необходимых объемов газа в подземных хранилищах до начала отопительного сезона, пишет издание.

"В июне Кабмин поручил "Нафтогазу" накопить к началу отопительного сезона минимум 19 млрд м³ газа, а Витренко в публичных выступлениях отмечал, что для прохождения зимы вполне достаточно 15 млрд м³", – информируют журналисты.

Компания связала отсрочку выплат держателям еврооблигаций с необходимостью закупки дополнительных объемов газа, но ответ премьера "был мгновенным", пишет издание.

"Уже на следующий день правительство издает распоряжение, которым, с одной стороны, ставит Витренко на место, признавая работу правления "Нафтогазу" в направлении реструктуризации долгов неудовлетворительной. А с другой – ставит предохранитель от возможных выплат, которые могли бы навредить переговорам о реструктуризации госдолга, обязывая главу НАК согласовывать с правительством все дальнейшие действия по облигациям", – объясняет ЭП.

За день до дефолта "Нафтогазу", который был объявлен 26 июля, Витренко попытался снять с себя ответственность, заявив, "что в этом вопросе мяч на стороне правительства", пишут журналисты.

Они считают, что "сам "Нафтогаз" сделал все от него зависящее – сначала финансовый директор, а впоследствии и председатель правления обратились в Кабмин с просьбой согласовать выплаты, но положительного ответа не получили".

"Чем может завершиться конфликт, сейчас прогнозировать сложно, однако собеседники ЭП в правительстве и Офисе президента утверждают, что на место Витренко уже начался поиск кандидатур. "Правда, вопрос увольнения пока окончательно не решен", – отмечает один из собеседников "Экономической правды".