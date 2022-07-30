Кабмин Украины утвердил новую стоимость "Нафтогазу", компании передали ряд объектов

"Утвердить рыночную стоимость 190 150 481 простой именной акции акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз України" на сумму 300 437 760 000 грн по состоянию на 30 июня 2022 года, определенную субъектом оценочной деятельности – частным предприятием "Габьяно", – говорится в документе.

Также Кабмин увеличил уставный капитал компании на 646,248 млн грн "путем дополнительной эмиссии акций существующей номинальной стоимости за счет дополнительных взносов в форме переданных в уставный капитал компании пакетов акций акционерных обществ".

В список АО, которые передали "Нафтогазу", вошли: Днепровская ТЭЦ, Николаевская ТЭЦ, Криворожская теплоцентраль, Херсонская ТЭЦ, Одесская ТЭЦ и Северодонецкая ТЭЦ. Эти объекты более чем на 99% принадлежат государству.

Контекст:

26 июля "Нафтогаз України" объявил о дефолте по еврооблигациям. В НАК объяснили, что Кабмин не предоставил должностным лицам "Нафтогазу" разрешения выполнить обязательства перед держателями еврооблигаций по осуществлению необходимых платежей для уплаты основной суммы и процентов (относительно выпуска 2022 года) и процентов (по выпуску 2024 года).

19 июля 2022 года "Нафтогаз" должен был выплатить $335 млн и проценты владельцам первого выпуска и €45 млн процентов – владельцам второго выпуска.