ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Скорее планы и намерения". Глава Закарпатской ОВА опроверг открытие аэропорта и начало полетов в ЕС

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Для взлета и посадки в Ужгороде самолетам приходится залетать в воздушное пространство Словакии
Для взлета и посадки в Ужгороде самолетам приходится залетать в воздушное пространство Словакии
Фото: udj.aero

Международный аэропорт Ужгород не готов принимать или отправлять гражданские рейсы на территорию Европейского союза. Об этом в Facebook сообщил глава Закарпатской ОВА Виктор Микита.

По его словам, у предприятия нет разрешительных документов для начала работы, кроме того, отсутствуют договоренности с ЕС на запуск туда регулярных рейсов.

О возможности начала полетов из Ужгорода накануне заявил глава Закарпатского облсовета Владимир Чубирко отраслевому изданию "Крила" после того, как 28 июля сессия облсовета выделила 26 млн грн на развитие аэропорта.

Глава ОВА назвал планы Чубирко "скорее планами и намерениями".

"Небо над Украиной закрыто, так же как и закрыты все аэропорты", – отметил Микита.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0jE2X4p6UWA2uwmwLzZrJ7SsDaTfbE4d6Y54rZp3dvZTZSMFWDVmyYguSELfBtLTzl&id=100076386781075

Контекст:

По данным LIGA.net, аэропорт Ужгород переставал принимать регулярные рейсы с июня 2016 года. Первый регулярный рейс авиакомпании "Мотор Січ" по маршруту Киев – Львов – Ужгород аэропорт принял 15 марта 2019 года. В мае 2019 года этот авиарейс закрыли, и после этого аэропорт снова прекратил работу.

24 сентября 2020 года Украина и Словакия подписали соглашение, которое позволит восстановить работу Международного аэропорта Ужгород.

Особенностью аэропорта является то, что для взлета и посадки самолетам приходится залетать в воздушное пространство Словакии. Подписанное соглашение определяет условия использования этой части воздушного пространства.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял в сентябре 2020 года, что на месте аэропорта Ужгород невозможно построить большой авиационный хаб и продлить взлетно-посадочную полосу, поэтому на Закарпатье через два-три года построят новый аэропорт. Однако, отмечал он, власти планируют "обновление аэропорта [Ужгород] в любом случае, чтобы он был нормальный, современный, жизнеспособный".

28 мая 2021 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина и Словакия завершили процедуры по вступлению в силу соглашения по аэропорту Ужгород.

10 сентября аэропорт Ужгород принял первый авиарейс в рамках соглашения.

24 февраля 2022 года, после начала полномасштабного российского вторжения, Украина закрыла воздушное пространство для гражданской авиации.

Теги: Ужгород, аэропорт, воздушное пространство, война России против Украины, Евросоюз, авиасообщение, Виктор Микита
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Самая крутая блондинка в округе". 63-летняя Мадонна снялась в постели, расставив ноги
"Самая крутая блондинка в округе". 63-летняя Мадонна снялась в постели, расставив ноги
"Красивые и неповторимые", "Талантливые женщины". Ольга Сумская показала селфи с Ниной Матвиенко
"Красивые и неповторимые", "Талантливые женщины". Ольга Сумская показала селфи с Ниной Матвиенко
"Осталась одна пошлость", "Тихий ужас". В сети обсуждают фото Волочковой из бани с участием мужчины
"Осталась одна пошлость", "Тихий ужас". В сети обсуждают фото Волочковой из бани с участием мужчины
49-летняя Клум показала фото в стрингах, сделанное крупным планом
49-летняя Клум показала фото в стрингах, сделанное крупным планом
  Loboda высказалась о своем возможном возвращении в РФ
  Loboda высказалась о своем возможном возвращении в РФ
"Непривычно на себя смотреть". Брежнева показала, как стала выглядеть после перерыва в Instagram
"Непривычно на себя смотреть". Брежнева показала, как стала выглядеть после перерыва в Instagram
"Путина не хватает на соседней койке". Гордон показал "главный страх русских бабушек"
"Путина не хватает на соседней койке". Гордон показал "главный страх русских бабушек"
"Какая девочка. Превзошла своих родителей". Жена Сасанчина выложила в сеть его снимки с семимесячной дочерью
"Какая девочка. Превзошла своих родителей". Жена Сасанчина выложила в сеть его снимки с семимесячной дочерью
"Началось все в детстве, а со временем только ухудшилось". Огневич рассказала о своей болезни
"Началось все в детстве, а со временем только ухудшилось". Огневич рассказала о своей болезни
  "Захарова, как эта задница называется, в которой мы сейчас?" Великий спародировал Лаврова во время визита в страны Африки
  "Захарова, как эта задница называется, в которой мы сейчас?" Великий спародировал Лаврова во время визита в страны Африки
"Здесь должно было быть мое фото со сведенными ногами". Арестович назвал флешмобы психическими отклонениями
"Здесь должно было быть мое фото со сведенными ногами". Арестович назвал флешмобы психическими отклонениями
"Самая красивая женщина в мире", "Идеальное тело". 41-летняя Агилера снялась в белом купальнике. Фото
"Самая красивая женщина в мире", "Идеальное тело". 41-летняя Агилера снялась в белом купальнике. Фото
Флаг из скотча, сердце Украины, букет победы и ракета "Нептун". Футболки с ярким патриотичным принтом от украинских производителей
Флаг из скотча, сердце Украины, букет победы и ракета "Нептун". Футболки с ярким патриотичным принтом от украинских производителей G
  Жена Зеленского рассказала, как их 18-летняя дочь-выпускница сдала мультипредметный тест
  Жена Зеленского рассказала, как их 18-летняя дочь-выпускница сдала мультипредметный тест
"Такая красивая женщина". 45-летняя Лив Тайлер устроила фотосессию в дверном проеме
"Такая красивая женщина". 45-летняя Лив Тайлер устроила фотосессию в дверном проеме
  Позитив рассказал, с кем сейчас живет его бывшая жена
  Позитив рассказал, с кем сейчас живет его бывшая жена
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Кикабидзе: Вначале мне Зеленского было очень жалко. Но он оказался мужиком, настоящим (310790)
2
Арестович отреагировал на фото Зеленской авторства Лейбовиц, запустившее флешмоб в сети (125254)
3
Друг проживающего за границей Потапа: Я ему говорю: "Приезжай, поедем к военным и ты будешь тут сейчас батей" (93410)
4
"Я очень обрадовалась". Жена нового бойфренда Дорофеевой показала, какое ее совместное фото с Dantes поставила ей на заставку телефона дочь (61133)
5
"Ван Дамм со своим шпагатом нервно курит в сторонке". Песик показала растяжку между автомобилями (48171)
6
Жена Зеленского рассказала, как их 18-летняя дочь-выпускница сдала мультипредметный тест (39086)
7
"У меня есть свое мнение, но когда ты рядом, твои мысли в приоритете". Зеленский рассказал, как война изменила его отношения с женой (27364)
8
"Такого удовольствия от работы не получал всю жизнь". Комаровский прочитал сказку Чуковского о Бармалее на русском и украинском языках (23930) G
 
 
 
 