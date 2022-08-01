"Скорее планы и намерения". Глава Закарпатской ОВА опроверг открытие аэропорта и начало полетов в ЕС

Для взлета и посадки в Ужгороде самолетам приходится залетать в воздушное пространство Словакии Фото: udj.aero

По его словам, у предприятия нет разрешительных документов для начала работы, кроме того, отсутствуют договоренности с ЕС на запуск туда регулярных рейсов.

О возможности начала полетов из Ужгорода накануне заявил глава Закарпатского облсовета Владимир Чубирко отраслевому изданию "Крила" после того, как 28 июля сессия облсовета выделила 26 млн грн на развитие аэропорта.

Глава ОВА назвал планы Чубирко "скорее планами и намерениями".

"Небо над Украиной закрыто, так же как и закрыты все аэропорты", – отметил Микита.