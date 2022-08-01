"Скорее планы и намерения". Глава Закарпатской ОВА опроверг открытие аэропорта и начало полетов в ЕС

По его словам, у предприятия нет разрешительных документов для начала работы, кроме того, отсутствуют договоренности с ЕС на запуск туда регулярных рейсов.
О возможности начала полетов из Ужгорода накануне заявил глава Закарпатского облсовета Владимир Чубирко отраслевому изданию "Крила" после того, как 28 июля сессия облсовета выделила 26 млн грн на развитие аэропорта.
Глава ОВА назвал планы Чубирко "скорее планами и намерениями".
"Небо над Украиной закрыто, так же как и закрыты все аэропорты", – отметил Микита.
По данным LIGA.net, аэропорт Ужгород переставал принимать регулярные рейсы с июня 2016 года. Первый регулярный рейс авиакомпании "Мотор Січ" по маршруту Киев – Львов – Ужгород аэропорт принял 15 марта 2019 года. В мае 2019 года этот авиарейс закрыли, и после этого аэропорт снова прекратил работу.
24 сентября 2020 года Украина и Словакия подписали соглашение, которое позволит восстановить работу Международного аэропорта Ужгород.
Особенностью аэропорта является то, что для взлета и посадки самолетам приходится залетать в воздушное пространство Словакии. Подписанное соглашение определяет условия использования этой части воздушного пространства.
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял в сентябре 2020 года, что на месте аэропорта Ужгород невозможно построить большой авиационный хаб и продлить взлетно-посадочную полосу, поэтому на Закарпатье через два-три года построят новый аэропорт. Однако, отмечал он, власти планируют "обновление аэропорта [Ужгород] в любом случае, чтобы он был нормальный, современный, жизнеспособный".
28 мая 2021 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина и Словакия завершили процедуры по вступлению в силу соглашения по аэропорту Ужгород.
10 сентября аэропорт Ужгород принял первый авиарейс в рамках соглашения.
24 февраля 2022 года, после начала полномасштабного российского вторжения, Украина закрыла воздушное пространство для гражданской авиации.