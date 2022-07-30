"Через месяц-два полетят борта". Закарпатский облсовет планирует возобновить пассажирские авиарейсы из аэропорта Ужгород

В Закарпатском облсовете уверены, что вскоре будет запущено пассажирское сообщение из аэропорта Ужгород Фото: zakarpat-rada.gov.ua

"Эти 26 млн грн выделяются для того, чтобы у нас появился большой, уникальный и, возможно, последний, самый главный в государстве аэропорт", – заявил глава Закарпатского облсовета Владимир Чубирко.

Он напомнил, что аэропорт Ужгород – единственный в Украине, который мог бы сейчас функционировать для пассажирских перевозок, потому что "взлетно-посадочная полоса начинается со Словакии и заканчивается Словакией". Взлетающий самолет попадает в небо Европейского союза, а не в небо Украины, которое сейчас закрыто для пассажирской авиации в связи с войной.

"Поэтому я уверен, что через месяц-два у нас полетят борта наших украинских авиакомпаний, базирующиеся сегодня в Европе, в направлении Вены, в направлении, если нужно, Праги, Мюнхена", – заявил председатель облсовета.