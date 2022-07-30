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"Через месяц-два полетят борта". Закарпатский облсовет планирует возобновить пассажирские авиарейсы из аэропорта Ужгород

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В Закарпатском облсовете уверены, что вскоре будет запущено пассажирское сообщение из аэропорта Ужгород
В Закарпатском облсовете уверены, что вскоре будет запущено пассажирское сообщение из аэропорта Ужгород
Фото: zakarpat-rada.gov.ua

На сессии Закарпатского областного совета 28 июля депутаты выделили 26 млн грн на аэропорт Ужгород. Об этом сообщило профильное издание "Крила".

"Эти 26 млн грн выделяются для того, чтобы у нас появился большой, уникальный и, возможно, последний, самый главный в государстве аэропорт", – заявил глава Закарпатского облсовета Владимир Чубирко.

Он напомнил, что аэропорт Ужгород – единственный в Украине, который мог бы сейчас функционировать для пассажирских перевозок, потому что "взлетно-посадочная полоса начинается со Словакии и заканчивается Словакией". Взлетающий самолет попадает в небо Европейского союза, а не в небо Украины, которое сейчас закрыто для пассажирской авиации в связи с войной.

"Поэтому я уверен, что через месяц-два у нас полетят борта наших украинских авиакомпаний, базирующиеся сегодня в Европе, в направлении Вены, в направлении, если нужно, Праги, Мюнхена", – заявил председатель облсовета.

Контекст:

По данным LIGA.net, аэропорт Ужгород переставал принимать регулярные рейсы с июня 2016 года. Первый регулярный рейс авиакомпании "Мотор Січ" по маршруту Киев – Львов – Ужгород аэропорт принял 15 марта 2019 года. В мае 2019 года этот авиарейс закрыли, и после этого аэропорт снова прекратил работу.

24 сентября 2020 года Украина и Словакия подписали соглашение, которое позволит восстановить работу Международного аэропорта Ужгород.

Особенностью аэропорта является то, что для взлета и посадки самолетам приходится залетать в воздушное пространство Словакии. Подписанное соглашение определяет условия использования этой части воздушного пространства.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял в сентябре 2020 года, что на месте аэропорта Ужгород невозможно построить большой авиационный хаб и продлить взлетно-посадочную полосу, поэтому на Закарпатье через два-три года построят новый аэропорт. Однако, отмечал он, власти планируют "обновление аэропорта [Ужгород] в любом случае, чтобы он был нормальный, современный, жизнеспособный".

28 мая 2021 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина и Словакия завершили процедуры по вступлению в силу соглашения по аэропорту Ужгород.

10 сентября аэропорт Ужгород принял первый авиарейс в рамках соглашения.

24 февраля 2022 года, после начала полномасштабного российского вторжения, Украина закрыла воздушное пространство для гражданской авиации.

Теги: Закарпатье, Словакия, Ужгород, аэропорт, авиация, авиапространство, воздушное пространство, самолеты, авиарейсы, авиаперевозки, облсовет
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