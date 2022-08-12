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В Закарпатской области запускают производство технической соли. Оно должно полностью покрыть потребности Украины

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Предполагаемый объем будущей добычи до 150 тыс. тонн в месяц
Предполагаемый объем будущей добычи – до 150 тыс. тонн в месяц
Фото: Віктор Микита - голова Закарпатської ОДА / Facebook

В Тячевском районе Закарпатской области начались работы в рамках инвестиционного проекта разработки крупнейшего Буштинского соляного месторождения. Об этом глава Закарпатской ОВА Виктор Микита написал в Facebook.

После предварительных геологических исследований там обнаружен значительный соляной пласт, размером от 35 до 500 м. Его разработка поможет заменить временно закрытое госпредприятие "Артемсоль", которое полностью обеспечивало Украину, но остановило работу из-за боевых действий в Донецкой области, говорится в сообщении.

Предполагаемый объем будущей добычи – до 150 тыс. тонн в месяц. Планируется использовать метод подземного выщелачивания через буровые скважины с поверхности земли, объяснил чиновник. Специалисты приступили к инженерным работам по строительству необходимой инфраструктуры и закупке промышленного оборудования.

"По информации специалистов, уже через шесть месяцев у нас будет первая добытая соль. Месторождение сможет закрыть 100% потребности Украины в технической соли, поставляемой для посыпания дорог в зимний период", – объяснил Никита.

По его информации, после планового развития инфраструктуры предприятие начнет поставку и столовой соли для населения.

Контекст:

В апреле крупнейший в Украине производитель соли "Артемсоль" остановил работу. Предприятие находится в Соледаре Донецкой области и не могло продолжать работу из-за постоянных обстрелов. Запас готовой продукции из "Артемсоли" вывезли еще в апреле.

Теги: Закарпатье, Донецкая область, соль, Артемсоль, Закарпатская область, Тячев, Виктор Микита
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