В Закарпатской области запускают производство технической соли. Оно должно полностью покрыть потребности Украины

После предварительных геологических исследований там обнаружен значительный соляной пласт, размером от 35 до 500 м. Его разработка поможет заменить временно закрытое госпредприятие "Артемсоль", которое полностью обеспечивало Украину, но остановило работу из-за боевых действий в Донецкой области, говорится в сообщении.

Предполагаемый объем будущей добычи – до 150 тыс. тонн в месяц. Планируется использовать метод подземного выщелачивания через буровые скважины с поверхности земли, объяснил чиновник. Специалисты приступили к инженерным работам по строительству необходимой инфраструктуры и закупке промышленного оборудования.

"По информации специалистов, уже через шесть месяцев у нас будет первая добытая соль. Месторождение сможет закрыть 100% потребности Украины в технической соли, поставляемой для посыпания дорог в зимний период", – объяснил Никита.

По его информации, после планового развития инфраструктуры предприятие начнет поставку и столовой соли для населения.