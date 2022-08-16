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После открытого вторжения России некоторые депутаты Рады начали пользоваться новыми автомобилями – Bihus.info

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В материале Bihus.info упоминаются Audi (на скриншоте) и Jaguar
В материале Bihus.info упоминаются Audi (на скриншоте) и Jaguar
Скриншот: BIHUS info / YouTube

Несколько народных депутатов Украины после полномасштабного вторжения России 24 февраля стали появляться на новых элитных автомобилях. Об этом говорится в сюжете Bihus.info, опубликованном 15 августа.

Журналисты, в частности, выяснили, что заместитель председателя фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Андрей Мотовиловец начал пользоваться машиной Audi Q7, оформленной в мае.

"Цены на подобные машины сейчас стартуют от $80 тыс. Как объяснил Мотовиловец журналистам Bihus.info, это машина его брата и он предоставил ее нардепу в пользование до сентября", – говорится в сюжете.

На новом автомобиле Audi А8 журналисты заметили в правительственном квартале бывшего нардепа из фракции "Слуга народа", а сейчас члена депутатской группы "Восстановление Украины" Артема Дмитрука.

"На машине – традиционные номерные знаки, используемые Дмитруком. Так что, вероятно, эта Audi оформлена на него лично. [...] В Instagram нардеп выставлял фото и Stories из разных машин, однако пользование ими не было отражено в официальных документах. Дмитрук [...] объяснял, что брал эти машины у друзей или вообще – это было такси", – прокомментировали авторы материала.

Нардеп от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк, которую после открытого вторжения российских войск в Украину начали замечать на Jaguar 2018 года выпуска стоимостью (на вторичном рынке) от $50 тыс., объяснила журналистам, что пересела на этот автомобиль, чтобы сэкономить, так как машина электрическая.

По данным Bihus.info, Jaguar был записан на брата Василевской-Смаглюк, машина куплена в 2021 году.

"Из-за военного положения должностные лица, в том числе и депутаты, имеют право не подавать декларации. А доступ к реестру уже поданных деклараций из-за мер безопасности закрыт", – подчеркнули журналисты.

ВИДЕО
Видео: BIHUS info / YouTube
Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: автомобили, народные депутаты, декларация, автомобиль, Слуга народа, Audi, Андрей Мотовиловец, Ольга Василевская-Смаглюк, Артем Дмитрук, нардеп, Bihus.info
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