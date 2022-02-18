Гладковский-младший проиграл суд журналистам Bihus.info

16 февраля Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда поставил точку в споре между Гладковским и журналистами Bihus.info. Гладковский-младший просил суд признать расследование о коррупции в оборонной сфере недостоверным.

25 февраля 2019 года в видеосюжете программы "Наші гроші" и на сайте Bihus.info было опубликовано расследование "Армия.Друзья.Бабки" о коррупционных схемах в оборонном секторе, в которых фигурировал Гладковский-младший. Он подал в суд на журналистов.

3 июля 2020 года Подольский районный суд Киева полностью удовлетворил иск Гладковского о защите чести, достоинства и деловой репутации. 9 декабря 2021 года Киевский апелляционный суд отменил это решение.