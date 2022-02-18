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Гладковский-младший проиграл суд журналистам Bihus.info

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Верховный Суд поставил точку в споре между Гладковским и журналистами Bihus.info
Верховный Суд поставил точку в споре между Гладковским и журналистами Bihus.info
Фото: Верховний Суд / Facebook

Верховный Суд отклонил жалобу сына бывшего заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского Игоря против журналистов Дениса Бигуса и Леси Ивановой. Об этом 18 февраля сообщил Bihus.info.

16 февраля Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда поставил точку в споре между Гладковским и журналистами Bihus.info. Гладковский-младший просил суд признать расследование о коррупции в оборонной сфере недостоверным.

25 февраля 2019 года в видеосюжете программы "Наші гроші" и на сайте Bihus.info было опубликовано расследование "Армия.Друзья.Бабки" о коррупционных схемах в оборонном секторе, в которых фигурировал Гладковский-младший. Он подал в суд на журналистов.

3 июля 2020 года Подольский районный суд Киева полностью удовлетворил иск Гладковского о защите чести, достоинства и деловой репутации. 9 декабря 2021 года Киевский апелляционный суд отменил это решение.

Контекст:

По данным следствия, Гладковский-младший вместе с рядом лиц в 2015–2017 годах реализовали коррупционную схему по поставке товаров неизвестного происхождения предприятиям госконцерна "Укроборонпром" с использованием ООО "Оптимумспецдеталь" и других предприятий. По этой схеме Гладковский-младший получал около 50% от общей суммы незаконно полученной прибыли. Только по одному договору он мог получить 950 тыс. грн.

В рамках расследования установлено, что за время действия схемы госконцерну "Укроборонпром" поставили товаров на сумму около 165 млн грн, при этом в бюджет не поступило более 49 млн грн. Всего правоохранители установили восемь участников коррупционной схемы: двое из них уже осуждены, двое находятся в статусе подозреваемых, дела еще четверых рассматривают в суде, сообщали в НАБУ. 

Подозрение в злоупотреблении влиянием (ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины) Гладковскому-младшему вручили 21 декабря 2020 года. 28 декабря расследование в отношении него завершили.

22 апреля 2021 года Игоря Гладковского объявили в розыск, в ночь на 26 апреля он вернулся в Украину и утром 26 апреля пришел в САП, где ему вручили обвинение по делу "Оптимумспецдетали".

Скандал вокруг поставок комплектующих на военные заводы в 2019 году стал причиной отставки заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского и увольнения ряда руководителей предприятий концерна "Укроборонпром".

Теги: Украина, коррупция, следствие, Верховный Суд, расследование, журналисты, НАБУ, подозрение, САП, Игорь Гладковский, Bihus.info
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