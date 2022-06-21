Кива живет в Подмосковье в элитном коттеджном городке – Bihus.info

Журналисты изучили видео, опубликованные Кивой в соцсетях, и пришли к выводу, что экс-нардеп поселился в элитном коттеджном городке Agalarov Estate.

Согласно видео, которые изучили расследователи, Кива ездит в России на бронированном внедорожнике Toyota Land Cruiser 200 – почти таком же, на котором передвигался в Киеве.

ВИДЕО

Контекст:

Еще до начала полномасштабного вторжения России в Украину Кива уехал в Испанию. 24 февраля – в день нападения – Кива заявил в эфире российского телевидения, что Украина "порабощена и поставлена на колени Западом, пропитана нацизмом и у нее нет будущего", и сообщил, что украинскому народу "нужно освобождение", отмечает "Крым.Реалии".

28 февраля журналисты "Радіо Свобода" заметили его в студии провластного российского "Первого канала" в специальном выпуске, посвященном вторжению России в Украину.

1 марта Киву исключили из фракции и партии ОПЗЖ. Сопредседатель партии Юрий Бойко назвал его провокатором, который пытается помешать мирному процессу.

10 марта суд во Львове заочно избрал Киве меру пресечения в виде ареста. Позднее суд также объявил его в международный розыск.

15 марта Рада лишила Киву мандата нардепа. Кива сам подал заявление о сложении полномочий народного депутата, сообщил "Радіо Свобода" нардеп от ОПЗЖ Нестор Шуфрич.