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Кива живет в Подмосковье в элитном коттеджном городке – Bihus.info

 
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Кива подозревается в госизмене
Кива подозревается в госизмене
Скриншот: BIHUS info / YouTube

Бывший народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы – За жизнь" (ОПЗЖ) Илья Кива, который в Украине является фигурантом уголовного производства о государственной измене, проживает в российском Подмосковье. Об этом говорится в сюжете Bihus.info, опубликованном 20 июня.

Журналисты изучили видео, опубликованные Кивой в соцсетях, и пришли к выводу, что экс-нардеп поселился в элитном коттеджном городке Agalarov Estate.

Согласно видео, которые изучили расследователи, Кива ездит в России на бронированном внедорожнике Toyota Land Cruiser 200 – почти таком же, на котором передвигался в Киеве.

ВИДЕО
Видео: BIHUS info / YouTube
Контекст:

Еще до начала полномасштабного вторжения России в Украину Кива уехал в Испанию. 24 февраля – в день нападения – Кива заявил в эфире российского телевидения, что Украина "порабощена и поставлена на колени Западом, пропитана нацизмом и у нее нет будущего", и сообщил, что украинскому народу "нужно освобождение", отмечает "Крым.Реалии".

28 февраля журналисты "Радіо Свобода" заметили его в студии провластного российского "Первого канала" в специальном выпуске, посвященном вторжению России в Украину.

1 марта Киву исключили из фракции и партии ОПЗЖ. Сопредседатель партии Юрий Бойко назвал его провокатором, который пытается помешать мирному процессу.

10 марта суд во Львове заочно избрал Киве меру пресечения в виде ареста. Позднее суд также объявил его в международный розыск.

15 марта Рада лишила Киву мандата нардепа. Кива сам подал заявление о сложении полномочий народного депутата, сообщил "Радіо Свобода" нардеп от ОПЗЖ Нестор Шуфрич.

В апреле по делу Кивы были обнаружены новые факты – один из его бизнес-партнеров оказался российским генералом. По данным Госбюро расследований, через многочисленную недвижимость он отмывал денежные средства в Украине.

В конце апреля Кива обратился к президенту РФ Владимиру Путину с открытым письмом, в котором попросил предоставить ему "политическое убежище" в России.

Теги: Россия, Илья Кива, Подмосковье, Bihus.info
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