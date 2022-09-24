Жительница Херсона сдала оккупантам сведения о 23 горожанах – Офис Генпрокурора

По данным следствия, женщина с марта помогает оккупантам. Она также устроилась специалистом в оккупационную администрацию и участвует в ее деятельности.
"С целью запугивания и подавления сопротивления местного населения подозреваемая передала представителям РФ сведения о 23 людях, представляющих угрозу режиму оккупационных властей. К указанным информатором жителям оккупанты применяли психологическое и физическое влияние", – говорится в сообщении.
При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры женщину заочно уведомили о подозрении в государственной измене и коллаборационной деятельности (ч. 2 ст. 111, ч. 1, 2 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины).
Российские оккупанты зашли в Херсонскую область 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.
На захваченных территориях Украины российские военные прибегают к репрессиям: похищают политиков и активистов, оказывают давление на журналистов. В частности, в Херсоне появился аналог донецкой тюрьмы "Изоляция" для пыток несогласных с российским оккупационным режимом.
По информации Херсонской областной прокуратуры на 7 сентября, с начала полномасштабного вторжения оккупанты похитили 613 человек в регионе. Следствию известно об освобождении 346 из них.