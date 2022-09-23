ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украине будут судить 10 военных РФ, которые пытали жителей Бучи

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Оккупанты, которые издевались над жителями Бучи, пойдут под суд
Оккупанты, которые издевались над жителями Бучи, пойдут под суд
Фото: ЕРА

Прокуратура отправила в суд обвинения по 10 российским военным, которые избивали, пытали и угрожали убийством мирным жителям Бучи Киевской области. Об этом 23 сентября сообщил Офис генерального прокурора в Telegram.

Военнослужащие 64-й отдельной мотострелковой бригады сухопутных войск вооруженных сил РФ в составе 35-й общевойсковой армии обвиняются по фактам жестокого поведения и жестокого обращения.

Следствие установило, что во время оккупации города Буча в течение марта 2022 года российские военные держали в заложниках гражданских людей, которые не участвовали в боевых действиях и не имели оружия. Оккупанты не давали им еды и воды.

"Российские захватчики лишали людей возможности свободно передвигаться, ставили их на колени, завязывали глаза липкой лентой и тряпками, руки связывали пластиковыми хомутами. Потерпевшим угрожали убийством и целенаправленно стреляли в их направлении", – говорится в сообщении.

Чтобы получить информацию о том, где находятся военнослужащие ВСУ и территориальная оборона, а в одном случае и беспричинно, мирным жителям наносили телесные повреждения. Людей били кулаками по телу, а также прикладом оружия по ногам, пальцам ног и грудной клетке.

 Кроме того, оккупанты грабили местное население, забирая личные вещи и бытовую технику.

Контекст:

В конце февраля российские войска оккупировали часть Киевской области. 2 апреля область освободили от российских оккупантов.

В населенных пунктах региона найдены тела убитых мирных жителей. По данным на 16 августа, в Киевской области обнаружили тела 1352 человек. Большинство из них убили из огнестрельного оружия.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин сообщил 19 сентября, что судебные приговоры за совершение преступлений на территории Украины получили девять российских оккупантов.

Теги: Киевская область, пытки, Буча, российская агрессия, война России против Украины, Офис генпрокурора, российские военные, российские оккупанты, военное преступление
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Dantes познакомил свою новую возлюбленную с матерью. Видео
Dantes познакомил свою новую возлюбленную с матерью. Видео
"Я посвящаю себя тебе, моя сладкая любовь". 47-летний шаман публично признался в любви своей невесте, 51-летней принцессе Норвегии
"Я посвящаю себя тебе, моя сладкая любовь". 47-летний шаман публично признался в любви своей невесте, 51-летней принцессе Норвегии
Дорофеева: Никогда не прощу любимому человеку плохих слов за спиной
Дорофеева: Никогда не прощу любимому человеку плохих слов за спиной
"Вчера почти весь день в поле, часа два пролежали под дождем". Положинский рассказал о службе в ВСУ
"Вчера почти весь день в поле, часа два пролежали под дождем". Положинский рассказал о службе в ВСУ
Kozak System спели на башне ратуши в Черновцах песню, посвященную защитникам "Азовстали". Видео
Kozak System спели на башне ратуши в Черновцах песню, посвященную защитникам "Азовстали". Видео
  Экс-солистка "НеАнгелов" презентовала клип на песню "Додому". Видео
  Экс-солистка "НеАнгелов" презентовала клип на песню "Додому". Видео
"Катя держится. Как держалась – так и держится". Мать Пташки с "Азовстали" рассказала, что приготовит для дочери, которая вернулась из плена
"Катя держится. Как держалась – так и держится". Мать Пташки с "Азовстали" рассказала, что приготовит для дочери, которая вернулась из плена
"Это был не самый приятный момент. Выводы я сделал". Ясинский прокомментировал прекращение сотрудничества с Jerry Heil
"Это был не самый приятный момент. Выводы я сделал". Ясинский прокомментировал прекращение сотрудничества с Jerry Heil
"Давай следующие полвека проведем вместе. Такое творится – одной не справиться". 38-летняя Катя Сильченко показала 50-летнего возлюбленного
"Давай следующие полвека проведем вместе. Такое творится – одной не справиться". 38-летняя Катя Сильченко показала 50-летнего возлюбленного
Усик показал родное место в Черниговской области
Усик показал родное место в Черниговской области
"Эйтан – точно настоящий украинец". Жена Макаревича снялась с пятимесячным сыном в цветах украинского флага
"Эйтан – точно настоящий украинец". Жена Макаревича снялась с пятимесячным сыном в цветах украинского флага
Стрейзанд, чьи предки эмигрировали из Украины, стала амбассадором платформы United24
Стрейзанд, чьи предки эмигрировали из Украины, стала амбассадором платформы United24
"Танец возвращает к жизни". Гвоздева рассказала свою историю музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова
"Танец возвращает к жизни". Гвоздева рассказала свою историю музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова
Актриса "Женского квартала" Сопонару показала селфи с сестрой на фоне Букингемского дворца
Актриса "Женского квартала" Сопонару показала селфи с сестрой на фоне Букингемского дворца
Осадчая о протестах в РФ: Молодежь кричала: "Путина в окопы". То есть воевать надо, но не тем, кто вышел? Сплошное дно. Не народ, а хлам
Осадчая о протестах в РФ: Молодежь кричала: "Путина в окопы". То есть воевать надо, но не тем, кто вышел? Сплошное дно. Не народ, а хлам
Сумская показала, как сейчас выглядит 67-летняя Тамара Яценко
Сумская показала, как сейчас выглядит 67-летняя Тамара Яценко
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Хочу эту песню на рингтон. Аж настроение поднимается". Кензов опубликовал фрагмент песни, посвященной Залужному. Аудио (480148)
2
54-летняя Белоконь, которая выступает в образе мамы Верки Сердючки, показала мужа и дочь (212183)
3
"Мое сердце сходит с ума". Жена командира полка "Азов" Прокопенко отреагировала на его возвращение из плена (190933)
4
"Самая красивая спортсменка во вселенной". 21-летняя дзюдоистка Белодед восхитила поклонников новой фотосессией (98272)
5
Собчак написала в директ Ефросининой, чтобы оправдаться за то, что назвала украинцев нацистами. Ефросинина ответила публично (59877)
6
Жена освобожденного из плена командира полка "Азов" Прокопенко: То, как он сейчас выглядит, – я просто боюсь представить, что с ним делали (49559)
7
В ДТП погиб поддерживавший войну российский актер. Зять Сумской прервал молчание ради поста с соболезнованиями (41461)
8
"Мы живем не как с зятем". Нина Матвиенко прокомментировала отношения с Мирзояном после отъезда дочери за границу (40496)
 
 
 
 