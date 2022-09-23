В Украине будут судить 10 военных РФ, которые пытали жителей Бучи

Оккупанты, которые издевались над жителями Бучи, пойдут под суд Фото: ЕРА

Военнослужащие 64-й отдельной мотострелковой бригады сухопутных войск вооруженных сил РФ в составе 35-й общевойсковой армии обвиняются по фактам жестокого поведения и жестокого обращения.

Следствие установило, что во время оккупации города Буча в течение марта 2022 года российские военные держали в заложниках гражданских людей, которые не участвовали в боевых действиях и не имели оружия. Оккупанты не давали им еды и воды.

"Российские захватчики лишали людей возможности свободно передвигаться, ставили их на колени, завязывали глаза липкой лентой и тряпками, руки связывали пластиковыми хомутами. Потерпевшим угрожали убийством и целенаправленно стреляли в их направлении", – говорится в сообщении.

Чтобы получить информацию о том, где находятся военнослужащие ВСУ и территориальная оборона, а в одном случае и беспричинно, мирным жителям наносили телесные повреждения. Людей били кулаками по телу, а также прикладом оружия по ногам, пальцам ног и грудной клетке.

Кроме того, оккупанты грабили местное население, забирая личные вещи и бытовую технику.