В Украине будут судить 10 военных РФ, которые пытали жителей Бучи

Военнослужащие 64-й отдельной мотострелковой бригады сухопутных войск вооруженных сил РФ в составе 35-й общевойсковой армии обвиняются по фактам жестокого поведения и жестокого обращения.
Следствие установило, что во время оккупации города Буча в течение марта 2022 года российские военные держали в заложниках гражданских людей, которые не участвовали в боевых действиях и не имели оружия. Оккупанты не давали им еды и воды.
"Российские захватчики лишали людей возможности свободно передвигаться, ставили их на колени, завязывали глаза липкой лентой и тряпками, руки связывали пластиковыми хомутами. Потерпевшим угрожали убийством и целенаправленно стреляли в их направлении", – говорится в сообщении.
Чтобы получить информацию о том, где находятся военнослужащие ВСУ и территориальная оборона, а в одном случае и беспричинно, мирным жителям наносили телесные повреждения. Людей били кулаками по телу, а также прикладом оружия по ногам, пальцам ног и грудной клетке.
Кроме того, оккупанты грабили местное население, забирая личные вещи и бытовую технику.
В конце февраля российские войска оккупировали часть Киевской области. 2 апреля область освободили от российских оккупантов.
В населенных пунктах региона найдены тела убитых мирных жителей. По данным на 16 августа, в Киевской области обнаружили тела 1352 человек. Большинство из них убили из огнестрельного оружия.
Генеральный прокурор Украины Андрей Костин сообщил 19 сентября, что судебные приговоры за совершение преступлений на территории Украины получили девять российских оккупантов.