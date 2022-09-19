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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Судебные приговоры за преступления на территории Украины получили девять российских оккупантов – Костин

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По словам Костина, многие дела в отношении российских оккупантов передаются в суд для рассмотрения в заочном режиме
По словам Костина, многие дела в отношении российских оккупантов передаются в суд для рассмотрения в заочном режиме
Фото: Андрій Костін / Facebook

Судебные приговоры за совершение преступлений на территории Украины получили девять российских оккупантов. Об этом в опубликованном 19 сентября интервью LB.ua заявил генеральный прокурор Украины Андрей Костин.

"У нас не очень много военных России, которых мы можем реально осудить. Я имею в виду не в заочном режиме. Потому эта работа продолжается, мы над каждым делом работаем", – отметил генпрокурор.

В то же время он подчеркнул, что многие дела в отношении российских оккупантов передаются в суд для рассмотрения в заочном режиме.

"Если мы собрали все доказательства, мы не можем эти дела просто держать, это будет неправильно. Потому что, если есть потерпевшие, они должны почувствовать справедливость, что будет приговор – даже в условиях заочного правосудия", – сказал Костин.

По его словам, впоследствии может случиться так, что заочно осужденные российские военные могут попасть в плен.

"Вы же понимаете, что у них тоже не очень много резервов и те люди, которые были выведены, тоже возвращаются в ряды их вооруженных формирований. Если они попадут в плен, мы можем их идентифицировать и наказать здесь. Но мы также должны понимать, что эти люди после приговоров – даже заочных – никогда не покинут территорию России, разве что улетят в какую-либо поддерживающую их страну, например Северную Корею. Их имущество может быть арестовано за границей. Даже если не будет, будут определенные последствия", – резюмировал генпрокурор.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля российские войска были изгнаны Вооруженными силами Украины из северных областей страны. На деоккупированных территориях фиксировались доказательства многочисленных военных преступлений россиян. Они похищали, пытали, насиловали и убивали местных жителей.

Так, в населенных пунктах Киевской области после деоккупации в начале апреля найдены тела убитых мирных жителей. По данным на 16 августа, в Киевской области обнаружили тела 1352 человек. Большинство из них убили из огнестрельного оружия. В начале сентября обнаружили останки еще двух человек.

В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны. В Харьковской области было освобождено 8,5 тыс. км² территории и около 150 тыс. украинцев.

15 сентября полиция сообщила, что в освобожденном Изюме Харьковской области найдено массовое захоронение. По данным правоохранителей, там около 455 могил. Точное количество тел в могилах пока неизвестно, так как эксгумация еще продолжается, говорил президент Украины Владимир Зеленский. Среди тел гражданских, которые эксгумировали 16 сентября, есть несколько тел со связанными за спиной руками, а один человек похоронен с веревкой на шее, рассказали в Харьковской ОВА. Обнаружено также захоронение военнослужащих: 17 человек, у части из них есть следы пыток, сказал Зеленский.

По данным Костина на 18 сентября, всего в Украине зафиксировано 34 тыс. военных преступлений, совершенных российскими оккупантами.

Теги: Россия, Украина, военные, плен, приговор, правоохранители, преступление, ВСУ, война России против Украины, Андрей Костин, российские военные, деоккупация, контрнаступление
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