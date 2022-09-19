Судебные приговоры за преступления на территории Украины получили девять российских оккупантов – Костин

По словам Костина, многие дела в отношении российских оккупантов передаются в суд для рассмотрения в заочном режиме Фото: Андрій Костін / Facebook

"У нас не очень много военных России, которых мы можем реально осудить. Я имею в виду не в заочном режиме. Потому эта работа продолжается, мы над каждым делом работаем", – отметил генпрокурор.

В то же время он подчеркнул, что многие дела в отношении российских оккупантов передаются в суд для рассмотрения в заочном режиме.

"Если мы собрали все доказательства, мы не можем эти дела просто держать, это будет неправильно. Потому что, если есть потерпевшие, они должны почувствовать справедливость, что будет приговор – даже в условиях заочного правосудия", – сказал Костин.

По его словам, впоследствии может случиться так, что заочно осужденные российские военные могут попасть в плен.

"Вы же понимаете, что у них тоже не очень много резервов и те люди, которые были выведены, тоже возвращаются в ряды их вооруженных формирований. Если они попадут в плен, мы можем их идентифицировать и наказать здесь. Но мы также должны понимать, что эти люди после приговоров – даже заочных – никогда не покинут территорию России, разве что улетят в какую-либо поддерживающую их страну, например Северную Корею. Их имущество может быть арестовано за границей. Даже если не будет, будут определенные последствия", – резюмировал генпрокурор.

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