Украинские военные освободили село Пески-Радьковские, в Изюмском районе продолжаются бои – община

В пресс-службе отметили, что находящееся на юге село Пески-Радьковские (второй по размеру населенный пункт общины, где до войны проживало около 2 тыс. человек) уже под контролем ВСУ. Но украинские военные пока еще обнаруживают там оккупантов, проводят зачистки, разминирование.

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Уже освобожденные территории страдают от вражеских обстрелов. Звуки взрывов также постоянно слышны с севера, востока и юга, говорится в сообщении.

"Оккупационные власти покинули общину, почти все коллаборанты также скрылись. Часть местных жителей в течение последней недели уехала на более безопасные территории. Остальные остаются дома, в случае опасности прячутся в подвалах и укрытиях. Передвигаться по улицам и автодорогам между населенными пунктами пока опасно. Электроэнергии, мобильной связи и интернета нет", – рассказали в общине.

26 сентября волонтеры и местные власти смогли впервые с начала оккупации проехать на левобережную территорию Боровской общины и привезли около 2 т гуманитарной помощи местным жителям.

"В сопровождении военных через почти уничтоженное село Яцковка, поврежденные села Рубцы и Лозовое поехали в Пески-Радьковские. Люди, которых мы встретили, были очень рады и удивлены, ведь еще вчера здесь шли бои. На улицах лежат тела оккупантов, которые тут нашли себе смерть, их еще не успели даже убрать", – рассказал поселковый голова Боровской общины Александр Тертышный.

На территории села много остатков уничтоженной и поврежденной российской военной техники. Полностью оценить масштабы ущерба еще не успели, но уже очевидно, что разрушены многие жилые дома, хозяйственные постройки, полностью уничтожен детский сад, очень повреждена школа: выбиты стекла в окнах, в стенах дыры от снарядов, разрушена кровля.

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