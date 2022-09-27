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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские военные освободили село Пески-Радьковские, в Изюмском районе продолжаются бои – община

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В селе много остатков российской военной техники
В селе много остатков российской военной техники
Фото: Борівська селищна рада / Telegram

В Харьковской области продолжаются бои на левом берегу Оскола – в частности, украинские военные освобождают левобережную часть Боровской общины (относится к Изюмскому району). Об этом 26 сентября сообщила пресс-служба общины в Telegram.

В пресс-службе отметили, что находящееся на юге село Пески-Радьковские (второй по размеру населенный пункт общины, где до войны проживало около 2 тыс. человек) уже под контролем ВСУ. Но украинские военные пока еще обнаруживают там оккупантов, проводят зачистки, разминирование. 

Скриншот: gromada.info
Скриншот: gromada.info

Уже освобожденные территории страдают от вражеских обстрелов. Звуки взрывов также постоянно слышны с севера, востока и юга, говорится в сообщении.

"Оккупационные власти покинули общину, почти все коллаборанты также скрылись. Часть местных жителей в течение последней недели уехала на более безопасные территории. Остальные остаются дома, в случае опасности прячутся в подвалах и укрытиях. Передвигаться по улицам и автодорогам между населенными пунктами пока опасно. Электроэнергии, мобильной связи и интернета нет", – рассказали в общине. 

26 сентября волонтеры и местные власти смогли впервые с начала оккупации проехать на левобережную территорию Боровской общины и привезли около 2 т гуманитарной помощи местным жителям.

"В сопровождении военных через почти уничтоженное село Яцковка, поврежденные села Рубцы и Лозовое поехали в Пески-Радьковские. Люди, которых мы встретили, были очень рады и удивлены, ведь еще вчера здесь шли бои. На улицах лежат тела оккупантов, которые тут нашли себе смерть, их еще не успели даже убрать", – рассказал поселковый голова Боровской общины Александр Тертышный. 

На территории села много остатков уничтоженной и поврежденной российской военной техники. Полностью оценить масштабы ущерба еще не успели, но уже очевидно, что разрушены многие жилые дома, хозяйственные постройки, полностью уничтожен детский сад, очень повреждена школа: выбиты стекла в окнах, в стенах дыры от снарядов, разрушена кровля.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля.

В конце августа – в начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. По состоянию на 14 сентября под оккупацией оставалось около 6% территории Харьковской области (до контрнаступления было 32%), сообщал глава ОВА Олег Синегубов.

23 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в этом месяце на востоке Украины были освобождены 9 тыс. км² территории, около 400 населенных пунктов.

Теги: оккупация, Харьковская область, война России против Украины, разминирование, разрушения, деоккупация, контрнаступление
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