За сутки в Харьковской области погибло восемь человек. Утром убит водитель "скорой" – глава ОВА

В Первомайске россияне ударили ракетой по жилым домам Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook

По его информации, в Купянске горела церковная школа, хозпостройки и магазин. В областной Центр экстренной медицинской помощи с ранениями от вражеских обстрелов госпитализированы пять человек, все они жители Купянского района.

В Волчанске из-за обстрелов горел гаражный кооператив и помещение мясокомбината, там обошлось без пострадавших.

В Первомайске россияне ракетой ударили по жилым домам и автомобилям. На месте обнаружили обломки ракеты "Искандер". Под развалинами спасатели ГСЧС нашли семерых погибших, в том числе 15-летнюю девочку.

Утром 27 сентября в селе Двуречная во время обстрела погиб водитель скорой помощи.

"Мужчина просто шел на работу", – отметил Синегубов.