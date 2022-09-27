За сутки в Харьковской области погибло восемь человек. Утром убит водитель "скорой" – глава ОВА

По его информации, в Купянске горела церковная школа, хозпостройки и магазин. В областной Центр экстренной медицинской помощи с ранениями от вражеских обстрелов госпитализированы пять человек, все они жители Купянского района.
В Волчанске из-за обстрелов горел гаражный кооператив и помещение мясокомбината, там обошлось без пострадавших.
В Первомайске россияне ракетой ударили по жилым домам и автомобилям. На месте обнаружили обломки ракеты "Искандер". Под развалинами спасатели ГСЧС нашли семерых погибших, в том числе 15-летнюю девочку.
Утром 27 сентября в селе Двуречная во время обстрела погиб водитель скорой помощи.
"Мужчина просто шел на работу", – отметил Синегубов.
Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. 23 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в этом месяце на востоке Украины были освобождены 9 тыс. км² территории, около 400 населенных пунктов.