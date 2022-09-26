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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Изюме во время оккупации россияне устроили "госпиталь" в подвале, раненые лежали на полу, их лечили просроченными препаратами – Нацполиция

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Обнаруженный "госпиталь" во время оккупации Изюма был закрытым объектом, отметили в Нацполиции
Обнаруженный "госпиталь" во время оккупации Изюма был закрытым объектом, отметили в Нацполиции
Фото: Національна поліція України / Facebook

Следователи и криминалисты Нацполиции Украины осмотрели "госпиталь", который российские военные устроили в Изюме Харьковской области во время оккупации города.

О результатах осмотра 26 сентября в Facebook сообщил пресс-центр Нацполиции.

"Импровизированные "палаты" были обустроены непосредственно в подвальных помещениях. Судя по следам крови, раненые лежали прямо на полу. Именно здесь, в ужасающих антисанитарных условиях, им оказывали так называемую медицинскую помощь", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на входе была установлена растяжка.

"Обнаруженный "госпиталь" во время оккупации был закрытым объектом: сюда могли попасть только российские военные, получившие ранения после встречи с нашими защитниками, – указали в Нацполиции. – В ходе осмотра следователи и криминалисты обнаружили перевязочные материалы, шприцы, медпрепараты, костыли – срок годности всех этих вещей датирован 50–60-ми годами прошлого века. А еще – одежда со следами крови и… б/ушная распаренная обувь".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/UA.National.Police/videos/813551276742833/

Контекст:

Российские захватчики заблокировали Изюм в начале марта. Город подвергался интенсивным обстрелам и авиаударам. По данным горсовета, более 80% инфраструктуры уничтожено. В начале апреля Изюм оккупировали россияне.

В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны. В видеообращении вечером 11 сентября президент Украины Владимир Зеленский сказал, что украинские военные освобождают Изюм. 14 сентября Зеленский посетил деоккупированный Изюм.

15 сентября полиция сообщила, что в освобожденном городе найдено массовое захоронение.

Теги: Россия, Украина, полиция, захват, оккупация, Изюм, Харьковская область, раненые, госпиталь, растяжка, война России против Украины, Нацполиция, российские военные, российские оккупанты, деоккупация
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