В Изюме во время оккупации россияне устроили "госпиталь" в подвале, раненые лежали на полу, их лечили просроченными препаратами – Нацполиция

Обнаруженный "госпиталь" во время оккупации Изюма был закрытым объектом, отметили в Нацполиции Фото: Національна поліція України / Facebook

О результатах осмотра 26 сентября в Facebook сообщил пресс-центр Нацполиции.

"Импровизированные "палаты" были обустроены непосредственно в подвальных помещениях. Судя по следам крови, раненые лежали прямо на полу. Именно здесь, в ужасающих антисанитарных условиях, им оказывали так называемую медицинскую помощь", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на входе была установлена растяжка.

"Обнаруженный "госпиталь" во время оккупации был закрытым объектом: сюда могли попасть только российские военные, получившие ранения после встречи с нашими защитниками, – указали в Нацполиции. – В ходе осмотра следователи и криминалисты обнаружили перевязочные материалы, шприцы, медпрепараты, костыли – срок годности всех этих вещей датирован 50–60-ми годами прошлого века. А еще – одежда со следами крови и… б/ушная распаренная обувь".

Война России против Украины. Главное (обновляется)