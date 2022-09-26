В Изюме во время оккупации россияне устроили "госпиталь" в подвале, раненые лежали на полу, их лечили просроченными препаратами – Нацполиция

О результатах осмотра 26 сентября в Facebook сообщил пресс-центр Нацполиции.
"Импровизированные "палаты" были обустроены непосредственно в подвальных помещениях. Судя по следам крови, раненые лежали прямо на полу. Именно здесь, в ужасающих антисанитарных условиях, им оказывали так называемую медицинскую помощь", – говорится в сообщении.
Отмечается, что на входе была установлена растяжка.
"Обнаруженный "госпиталь" во время оккупации был закрытым объектом: сюда могли попасть только российские военные, получившие ранения после встречи с нашими защитниками, – указали в Нацполиции. – В ходе осмотра следователи и криминалисты обнаружили перевязочные материалы, шприцы, медпрепараты, костыли – срок годности всех этих вещей датирован 50–60-ми годами прошлого века. А еще – одежда со следами крови и… б/ушная распаренная обувь".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские захватчики заблокировали Изюм в начале марта. Город подвергался интенсивным обстрелам и авиаударам. По данным горсовета, более 80% инфраструктуры уничтожено. В начале апреля Изюм оккупировали россияне.
В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны. В видеообращении вечером 11 сентября президент Украины Владимир Зеленский сказал, что украинские военные освобождают Изюм. 14 сентября Зеленский посетил деоккупированный Изюм.
15 сентября полиция сообщила, что в освобожденном городе найдено массовое захоронение.