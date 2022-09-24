"Оккупанты бросали оружие и забирали бытовую технику. Пытались тащить с собой все, что могли". Педан побывал в освобожденном Изюме

Педан: Оккупанты бросали технику, оружие, боекомплекты и взамен забирали бытовую технику. Пытались тащить с собой все, что могли Фото: pedanos / Instagram

Ведущий отметил, что фото и видео не передают "весь ужас, который оставляет после себя "русский мир".

"Люди были рады видеть нас. Видно, насколько им тоже необходима поддержка. Это чувствовалось в Изюме особенно", – написал Педан.

Описывая увиденное на Северной Салтовке в Харькове, он отметил, что там есть целые дома и дворы, где уже невозможно жить.

"Но буквально в 300 метрах уже видишь молодых родителей с колясками – и понимаешь, что жизнь продолжается. Это, с одной стороны, очень угнетает, а с другой – воплощает надежду, что украинцев не запугать", – отметил он.

Рассказывая о состоянии городов и сел, которые расположены после Чугуева в направлении Изюма, Педан сообщил, что они "уничтожены и разграблены".

"Оккупанты бросали технику, оружие, боекомплекты и взамен забирали бытовую технику. Пытались тащить с собой все, что могли. Видел, как воровали электрочайники и не забирали электроподдоны, без которых те просто не работают, – написал Педан. – Изюм очень сильно пострадал. Центр разбомблен. Мосты взорваны. Но самая сложная ситуация с людьми. Они испуганы, им нужна гуманитарная помощь. Люди были счастливы видеть украинских военных".

По словам ведущего, жители освобожденного города рассказали, что им не хватает лекарств и негде получить медпомощь.