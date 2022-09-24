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24 сентября, 2022
 
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"Оккупанты бросали оружие и забирали бытовую технику. Пытались тащить с собой все, что могли". Педан побывал в освобожденном Изюме

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Педан: Оккупанты бросали технику, оружие, боекомплекты и взамен забирали бытовую технику. Пытались тащить с собой все, что могли
Педан: Оккупанты бросали технику, оружие, боекомплекты и взамен забирали бытовую технику. Пытались тащить с собой все, что могли
Фото: pedanos / Instagram

Украинский ведущий Александр Педан 23 сентября разместил в Instagram снимки, которые сделал во время поездки на Северную Салтовку в Харькове и в город Изюм Харьковской области после его деоккупации.

Ведущий отметил, что фото и видео не передают "весь ужас, который оставляет после себя "русский мир".

"Люди были рады видеть нас. Видно, насколько им тоже необходима поддержка. Это чувствовалось в Изюме особенно", – написал Педан. 

Описывая увиденное на Северной Салтовке в Харькове, он отметил, что там есть целые дома и дворы, где уже невозможно жить.

"Но буквально в 300 метрах уже видишь молодых родителей с колясками – и понимаешь, что жизнь продолжается. Это, с одной стороны, очень угнетает, а с другой – воплощает надежду, что украинцев не запугать", – отметил он. 

Рассказывая о состоянии городов и сел, которые расположены после Чугуева в направлении Изюма, Педан сообщил, что они "уничтожены и разграблены".

"Оккупанты бросали технику, оружие, боекомплекты и взамен забирали бытовую технику. Пытались тащить с собой все, что могли. Видел, как воровали электрочайники и не забирали электроподдоны, без которых те просто не работают, – написал Педан. – Изюм очень сильно пострадал. Центр разбомблен. Мосты взорваны. Но самая сложная ситуация с людьми. Они испуганы, им нужна гуманитарная помощь. Люди были счастливы видеть украинских военных". 

По словам ведущего, жители освобожденного города рассказали, что им не хватает лекарств и негде получить медпомощь. 

Контекст:

Харьков оккупанты обстреливают с первых дней масштабного вторжения, которое началось 24 февраля. Ракеты и тяжелая артиллерия разрушают жилые домашколы и вузыисторические зданияобъекты критической инфраструктуры.

Российские захватчики заблокировали Изюм в начале марта. Город подвергался интенсивным обстрелам и авиаударам. По данным горсовета, более 80% инфраструктуры уничтожено. В начале апреля Изюм оккупировали россияне.

В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны. В видеообращении вечером 11 сентября президент Украины Владимир Зеленский сказал, что украинские военные освобождают Изюм. 14 сентября Зеленский посетил деоккупированный Изюм.

15 сентября полиция сообщила, что в освобожденном городе найдено массовое захоронение.

Теги: Харьков, Изюм, война России против Украины, Александр Педан
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