Полиция передала семье для похорон тело погибшего военного с сине-желтым браслетом из массового захоронения в Изюме

"Фото, которое распространилось по миру из массового захоронения в Изюме. Опознано. Следователями проведен дополнительный осмотр тела в морге с привлечением судебного медицинского эксперта. Это военнослужащий. Его по татуировке узнала жена", – написал Болвинов.

Погибший – 36-летний боец 93-й бригады "Холодный Яр" Сергей Сова. У него остались жена и двое детей.

"С этими браслетами Сергей не расставался с 2014 года. Еще когда он шел на войну, их ему в качестве оберегов подарили наши дети", – рассказала жена военного Оксана Сова.