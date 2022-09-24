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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Полиция передала семье для похорон тело погибшего военного с сине-желтым браслетом из массового захоронения в Изюме

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Погибший под Изюмом Сова служил в 93-й бригаде "Холодный Яр"
Погибший под Изюмом Сова служил в 93-й бригаде "Холодный Яр"
Фото: fakty.ua

Полиция передала для должного захоронения тело погибшего военного Сергея Совы, которого нашли в массовом захоронении в Изюме Харьковской области с сине-желтым браслетом на руке. Об этом сообщил в Facebook 23 сентября замначальника регионального управления Нацполиции, начальник следственного управления Сергей Болвинов.

"Фото, которое распространилось по миру из массового захоронения в Изюме. Опознано. Следователями проведен дополнительный осмотр тела в морге с привлечением судебного медицинского эксперта. Это военнослужащий. Его по татуировке узнала жена", – написал Болвинов.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02MM9JgpCqA5wxFsAwA8fTT75MEZFCL9BYLp8YLJM7U9J19bnip6QxbXTUXqjvuHBGl&id=100002276907245

Погибший – 36-летний боец 93-й бригады "Холодный Яр" Сергей Сова. У него остались жена и двое детей. 

"С этими браслетами Сергей не расставался с 2014 года. Еще когда он шел на войну, их ему в качестве оберегов подарили наши дети", – рассказала жена военного Оксана Сова. 

Контекст:

После деоккупации Изюма в начале сентября обнаружили массовое захоронение людей. Среди тел гражданских есть тела людей людей со связанными за спиной руками. Обнаружено также захоронение военнослужащих, у части из них есть следы пыток, сказал президент Владимир Зеленский. 

Эксгумация тел в месте массового захоронения продолжалась неделю, из могил достали 447 тел. Среди них 215 женщин, 194 мужчины, пять детей, а также 22 военнослужащих. Кроме того, обнаружили останки 11 человек, пол которых пока невозможно определить, сообщили в полиции. 

В Изюмском районе после деоккупации обнаружено еще три массовых захоронения, есть они и в других освобожденных пунктах региона, сообщил 23 сентября глава ОВА Олег Синегубов. 

Президент Украины 16 сентября в очередной раз призвал мировое сообщество признать РФ страной – спонсором терроризма. США, как и Евросоюзосудили зверства россиян в Изюме, но о признании терроризма со стороны РФ не говорили.

Теги: Изюм, Харьковская область, похороны, война России против Украины, массовые захоронения, военнослужащий, погибшие, могила, эксгумация, Сергей Болвинов
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