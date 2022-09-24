Полиция передала семье для похорон тело погибшего военного с сине-желтым браслетом из массового захоронения в Изюме

"Фото, которое распространилось по миру из массового захоронения в Изюме. Опознано. Следователями проведен дополнительный осмотр тела в морге с привлечением судебного медицинского эксперта. Это военнослужащий. Его по татуировке узнала жена", – написал Болвинов.
Погибший – 36-летний боец 93-й бригады "Холодный Яр" Сергей Сова. У него остались жена и двое детей.
"С этими браслетами Сергей не расставался с 2014 года. Еще когда он шел на войну, их ему в качестве оберегов подарили наши дети", – рассказала жена военного Оксана Сова.
После деоккупации Изюма в начале сентября обнаружили массовое захоронение людей. Среди тел гражданских есть тела людей людей со связанными за спиной руками. Обнаружено также захоронение военнослужащих, у части из них есть следы пыток, сказал президент Владимир Зеленский.
Эксгумация тел в месте массового захоронения продолжалась неделю, из могил достали 447 тел. Среди них 215 женщин, 194 мужчины, пять детей, а также 22 военнослужащих. Кроме того, обнаружили останки 11 человек, пол которых пока невозможно определить, сообщили в полиции.
В Изюмском районе после деоккупации обнаружено еще три массовых захоронения, есть они и в других освобожденных пунктах региона, сообщил 23 сентября глава ОВА Олег Синегубов.
Президент Украины 16 сентября в очередной раз призвал мировое сообщество признать РФ страной – спонсором терроризма. США, как и Евросоюз, осудили зверства россиян в Изюме, но о признании терроризма со стороны РФ не говорили.