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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Мир будет знать полную информацию о каждом преступлении России". Послы из 20 стран посетили Изюм

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Послы посетили место массового захоронения украинцев в Изюме
Послы посетили место массового захоронения украинцев в Изюме
Фото: president.gov.ua

23 сентября освобожденный от российских оккупантов Изюм Харьковской области посетила делегация иностранных послов, визит организовали по поручению президента Украины Владимира Зеленского. Об этом информирует пресс-служба главы государства.

Дипломатов сопровождали заместитель руководителя Офиса главы государства Андрей Сибига и заместитель министра иностранных дел Евгений Перебийнис. 

"Делегация имела возможность своими глазами увидеть последствия военных преступлений российских захватчиков, геноцида украинского населения россиянами и преступлений против человечности. В частности, послы побывали у разрушенного 500-килограммовой российской бомбой многоэтажного жилого дома. Здесь погибли 53 человека, среди которых семеро маленьких украинцев. Руководители дипломатических миссий также посетили отделение Национальной полиции в Изюме, которое оккупанты превратили в пыточную, и пообщались с двумя местными жителями, которым удалось выжить после пыток", – говорится в релизе. 

Также послы посетили место массовых захоронений в Изюме, где эксгумировали более 400 тел. 

Как рассказал Зеленский в своем обращении, опубликованном вечером 23 сентября, в составе делегации – послы из около 20 стран. На снимках, опубликованных Офисом президента, видно, что среди дипломатов был глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас. Также в Изюм поехали руководители дипломатических миссий Литвы, Латвии, Эстонии, Испании, Австрии, Венгрии, Хорватии, Швеции, Словакии, Швейцарии, Турции, Польши, Словении, Франции и Дании. 

Зеленский назвал это мероприятие очень важным.

"Представители почти 20 дипломатических миссий – государств Балтии и востока Европы, Германии, Франции, Испании, Словении, Хорватии, Дании, Швеции, Швейцарии, Турции, посол ЕС – собственными глазами увидели, что оставили после себя российские оккупанты. Разбитые дома, пыточные, массовые захоронения... Мир будет знать полную информацию о каждом преступлении России на временно оккупированных территориях", – подчеркнул он. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После деоккупации Изюма в начале сентября обнаружили массовое захоронение людей. Среди тел гражданских есть тела людей людей со связанными за спиной руками. Обнаружено также захоронение военнослужащих, у части из них есть следы пыток, сказал Зеленский. 

Эксгумация тел в месте массового захоронения продолжалась неделю, из могил достали 447 тел. Среди них 215 женщин, 194 мужчины, пять детей, а также 22 военнослужащих. Кроме того, обнаружили останки 11 человек, пол которых пока невозможно определить, сообщили в полиции. 

Президент Украины 16 сентября в очередной раз призвал мировое сообщество признать РФ страной – спонсором терроризма. США, как и Евросоюзосудили зверства россиян в Изюме, но о признании терроризма со стороны РФ не говорили.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Евгений Перебийнис, Изюм, преступление, война России против Украины, массовые захоронения, дипломаты, визит, Андрей Сибига, Матти Маасикас, послы, эксгумация, российские оккупанты
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