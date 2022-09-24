"Мир будет знать полную информацию о каждом преступлении России". Послы из 20 стран посетили Изюм

Дипломатов сопровождали заместитель руководителя Офиса главы государства Андрей Сибига и заместитель министра иностранных дел Евгений Перебийнис.

"Делегация имела возможность своими глазами увидеть последствия военных преступлений российских захватчиков, геноцида украинского населения россиянами и преступлений против человечности. В частности, послы побывали у разрушенного 500-килограммовой российской бомбой многоэтажного жилого дома. Здесь погибли 53 человека, среди которых семеро маленьких украинцев. Руководители дипломатических миссий также посетили отделение Национальной полиции в Изюме, которое оккупанты превратили в пыточную, и пообщались с двумя местными жителями, которым удалось выжить после пыток", – говорится в релизе.

Также послы посетили место массовых захоронений в Изюме, где эксгумировали более 400 тел.

Как рассказал Зеленский в своем обращении, опубликованном вечером 23 сентября, в составе делегации – послы из около 20 стран. На снимках, опубликованных Офисом президента, видно, что среди дипломатов был глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас. Также в Изюм поехали руководители дипломатических миссий Литвы, Латвии, Эстонии, Испании, Австрии, Венгрии, Хорватии, Швеции, Словакии, Швейцарии, Турции, Польши, Словении, Франции и Дании.

Зеленский назвал это мероприятие очень важным.

"Представители почти 20 дипломатических миссий – государств Балтии и востока Европы, Германии, Франции, Испании, Словении, Хорватии, Дании, Швеции, Швейцарии, Турции, посол ЕС – собственными глазами увидели, что оставили после себя российские оккупанты. Разбитые дома, пыточные, массовые захоронения... Мир будет знать полную информацию о каждом преступлении России на временно оккупированных территориях", – подчеркнул он.

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