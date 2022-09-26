Тимка и другие сурки, жившие в оккупации в Харьковской области, живы и здоровы – заведующий лабораторией ХНУ

Село Нестеровка Великобурлуцкой общины, где находится биостанция с около 30 сурками, было оккупировано российскими войсками. Вооруженные силы Украины освободили его во время контрнаступления в сентябре.

Грубник рассказал, что в оккупации за сурками ухаживали двое сотрудников лаборатории.

Сам заведующий лабораторией ездил к животным на прошлой неделе и привез гуманитарную помощь от Красного Креста.

"Наши люди, которые ухаживали за сурками, живы, здоровы, – Владимир и Галина, это сотрудники нашей лаборатории. Благодаря тому, что они остались, все наши сурки живы и здоровы. Все хорошо. Ухаживали пристально. Они получали все необходимое", – рассказал он.

Во время оккупации сурки жили в клетках. Корм у них был, его закупили осенью.

"У Тимки все в порядке, он уже готовится отдыхать", – добавил Грубник.

Он надеется, что в феврале Тимка на биостанции сделает новое предсказание о будушей весне.