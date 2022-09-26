Тимка и другие сурки, жившие в оккупации в Харьковской области, живы и здоровы – заведующий лабораторией ХНУ

Село Нестеровка Великобурлуцкой общины, где находится биостанция с около 30 сурками, было оккупировано российскими войсками. Вооруженные силы Украины освободили его во время контрнаступления в сентябре.
Грубник рассказал, что в оккупации за сурками ухаживали двое сотрудников лаборатории.
Сам заведующий лабораторией ездил к животным на прошлой неделе и привез гуманитарную помощь от Красного Креста.
"Наши люди, которые ухаживали за сурками, живы, здоровы, – Владимир и Галина, это сотрудники нашей лаборатории. Благодаря тому, что они остались, все наши сурки живы и здоровы. Все хорошо. Ухаживали пристально. Они получали все необходимое", – рассказал он.
Во время оккупации сурки жили в клетках. Корм у них был, его закупили осенью.
"У Тимки все в порядке, он уже готовится отдыхать", – добавил Грубник.
Он надеется, что в феврале Тимка на биостанции сделает новое предсказание о будушей весне.
На биостанции ХНУ в Гайдарах День сурка отмечают с 2004 года. Тимка III занимается прогнозами последние пять лет. Его предшественник – Тимка ІІ – работал семь лет, после чего ушел на пенсию.
Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. 23 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в этом месяце на востоке Украины были освобождены 9 тыс. км² территории, около 400 населенных пунктов.