Биостанция ХНУ имени Каразина, где живет сурок Тимка, оккупирована российскими войсками

На биостанции живут сурок Тимка, которой каждый год 2 февраля предсказывает наступление весны, а также еще около 40 сурков.

Грубник в последний раз получал информацию о состоянии животных на прошлой неделе.

"Сурки наши все живы. Мы, несмотря ни на что, как можем их обеспечиваем. Люди у нас там есть", – отметил ученый.

По его словам, в оккупированном поселке Нестеровка недалеко от биостанции осталось много бесхозных собак, их хозяева выехали. Голодные собаки собираются в стаи и ищут себе еду.

"На прошлой неделе чудом отбили сурков, живущих в клетках. Четыре собаки вытаскивают клетку из-под шеда [конструкция, в которой стоит клетка], еще две собаки пытаются разорвать саму клетку, чтобы добраться до животного и съесть его", – рассказал Грубник.

Он пояснил, что сурков невозможно выпустить на свободу, они не смогут выжить в поле.

"Несмотря на то, что сурок – это краснокнижный вид, у нас катастрофически в Украине исчезают угодья, в которых они могут жить в нормальных для себя условиях", – добавил представитель вуза.

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