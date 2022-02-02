Трухина исключили из партии "Слуга народа", Кабмин расширил "єПідтримку" на подростков. Главное за день

Трухин: Я не скрываю, что хотел поскорее уйти с места аварии Фото: sluga-narodu.com

Трухина исключили из партии "Слуга народа" и открыли производство о взяточничестве

После выхода расследования "Украинской правды" о том, что нардеп от "Слуги народа" Александр Трухин после ДТП с его участием пытался подкупить полицейских генпрокурор Украины Ирина Венедиктова дала поручение зарегистрировать уголовное производство. Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство о взяточничестве.

Трухина 2 февраля исключили из рядов партии "Слуга народа", сообщила глава политсилы Елена Шуляк.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поддерживает реакцию главы парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии на публикацию видео с места ДТП, в котором участвовал Трухин. "Ты – депутат, ты являешься примером и должен нести особую ответственность. Я ожидаю именно такой реакции наших правоохранительных органов и депутатов партии "Слуга народа", – добавил Зеленский.

Сам Трухин заявил, что ему стыдно за поведение на месте аварии, случившейся в прошлом году. "Я не скрываю, что хотел поскорее уйти с места аварии... Я не убежал и не скрывался с места аварии еще до прибытия полицейских, а хотел уйти, когда уже была оказана помощь всем участникам ДТП. Если команда и ситуация вынудят сложить мандат, я готов понести и эту ответственность", – заявил он.

Нардеп Кузьминых попросил исключить его из "Слуги народа" с возможностью вернуться

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Сергей Кузьминых попросил исключить его из числа членов фракции "временно, с возможностью вернуться, если его невиновность будет доказана в установленном законом порядке".

28 января НАБУ сообщило о разоблачении нардепа "на горячем" – при получении 558 тыс. грн взятки. По данным детективов, нардеп получил эту сумму за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области. Венедиктова 31 января сообщила, что подписала подозрение Кузьминых.

СМИ опубликовали текст ответа США и НАТО России по "гарантиям безопасности"

2 февраля испанская газета El Pais опубликовала текст конфиденциальных ответов США и НАТО России по "гарантиям безопасности".

В них говорится, что Штаты и Альянс, среди прочего, готовы обсудить с РФ меры по укреплению доверия при проведении учений в Европе, начать диалог о контроле над вооружениями в обмен на вывод российских войск из Крыма, Молдовы и Грузии, продолжить работу в рамках Совета Россия – НАТО, обсудить возможность доступа российским инспекциям к военным объектам в Румынии и Польше в обмен на осмотр объектов в РФ, рассмотреть дополнительные меры по предотвращению инцидентов с Россией на море и в воздухе.

В Пентагоне подтвердили подлинность документов.

США перебросят несколько тысяч военных в Европу

Президент США Джо Байден одобрил отправку американских военных в Европу. 1 тыс. военнослужащих будут передислоцированы из Германии в Румынию. Также около 2 тыс. военных многоцелевых войск переправят из США в Польшу и Германию "в ближайшие дни".

Кроме этого, 8,5 тыс. американских военнослужащих остаются в состоянии повышенной готовности.

Кабмин расширил "єПідтримку" на подростков

Кабинет Министров Украины расширил государственную программу "єПідтримка" по выплате 1 тыс. грн вакцинированным от COVID-19 на подростков старше 14 лет.

"Помимо стандартных целей (на спорт, кино, театры и путешествия), средства можно будет тратить на образовательные курсы, школьные принадлежности, канцелярские изделия", – рассказал глава правительства Денис Шмыгаль.

Сурок Тимка спрогнозировал, какой будет весна

Харьковский сурок Тимка III 2 февраля на биостанции Харьковского национального университета имени Василия Каразина в поселке Гайдары спрогнозировал наступление весны.

"Несмотря на то, что Тимка не увидел свою тень, весна будет достаточно нестабильной. Говорит, что нас ожидают температурные колебания. Весна придет по расписанию, но будет достаточно прохладно", – сказала соорганизатор мероприятия Надежда Токарская.