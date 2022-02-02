"Я хотел поскорее уйти с места аварии". Трухин говорит, что готов сложить мандат, если его "вынудят"

Трухин: В состоянии шока я наговорил много глупостей, которые в обычном состоянии я бы не повторил Фото: Александр Трухин / Facebook

"Я осознаю свою политическую ответственность и понимаю решение своих однопартийцев и коллег по фракции… Я не скрываю, что хотел поскорее уйти с места аварии. Я осознавал свой статус народного депутата и предусматривал публичный резонанс, к которому приведет авария, независимо от того, виноват я или нет. Я не убежал и не скрывался с места аварии еще до прибытия полицейских, а хотел уйти, когда уже была оказана помощь всем участникам ДТП. Если команда и ситуация вынудят сложить мандат, я готов понести и эту ответственность", – заявил он.

Нардеп уточнил: он сожалеет из-за того, что "оказался в эпицентре этого скандала". Трухин сказал, что его поведению "вряд ли есть оправдание".

"Что касается моего поведения на месте аварии. Мне стыдно. В состоянии шока я действительно наговорил много глупостей, которые в обычном состоянии я бы не повторил. Я хотел бы извиниться перед всеми, кого коснулась моя реакция в шоковом состоянии. Я понимаю, что сейчас многих возмущают эмоции и желание приписать мне все возможные преступления, но я не давал никому взятки, не брал взятки, и слава богу, в результате аварии все остались живы и здоровы", – добавил он.

Трухин говорит, что все время с момента ДТП сотрудничал со следствием.