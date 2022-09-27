ВСУ освободили от российских оккупантов 454 населенных пункта в Харьковской области – Офис президента

"Благодаря наступательным действиям наших военных в области деоккупированы 454 населенных пункта [в Харьковской области]. На сегодня на деоккупированных территориях области возобновили работу 14 отделений полиции, начали онлайн-обучение 90 учреждений образования. Начали работу 78 фельдшерских пунктов, 23 органа самоуправления, 10 отделений "Укрпошти". Восстановлена работа шести вышек мобильной связи, 27 объектов газоснабжения и 23 объектов электроснабжения", – уточнил Тимошенко.
Также, по его данным, в освобожденной Балаклее возобновили энергоснабжение для 77% жителей города.
Из Харькова снова начали курсировать поезда в Балаклею, Дергачи и Чугуев.
Помимо этого, в Харьковскую область доставили более 400 тонн гуманитарной помощи.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля.
В конце августа – в начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на востоке Украины освобождены около 9 тыс. км² территории.