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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ освободили от российских оккупантов 454 населенных пункта в Харьковской области – Офис президента

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В Харьковскую область доставили более 400 тонн гуманитарной помощи
В Харьковскую область доставили более 400 тонн гуманитарной помощи
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

Вооруженные силы Украины в ходе контрнаступления освободили от российских оккупантов 454 населенных пункта в Харьковской области. Об этом 27 сентября сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Благодаря наступательным действиям наших военных в области деоккупированы 454 населенных пункта [в Харьковской области]. На сегодня на деоккупированных территориях области возобновили работу 14 отделений полиции, начали онлайн-обучение 90 учреждений образования. Начали работу 78 фельдшерских пунктов, 23 органа самоуправления, 10 отделений "Укрпошти". Восстановлена работа шести вышек мобильной связи, 27 объектов газоснабжения и 23 объектов электроснабжения", – уточнил Тимошенко.

Также, по его данным, в освобожденной Балаклее возобновили энергоснабжение для 77% жителей города.

Из Харькова снова начали курсировать поезда в Балаклею, Дергачи и Чугуев.

Помимо этого, в Харьковскую область доставили более 400 тонн гуманитарной помощи.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля.

В конце августа – в начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на востоке Украины освобождены около 9 тыс. км² территории.

Теги: Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, ВСУ, война России против Украины, Балаклея, Кирилл Тимошенко
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