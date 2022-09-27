ВСУ освободили от российских оккупантов 454 населенных пункта в Харьковской области – Офис президента

В Харьковскую область доставили более 400 тонн гуманитарной помощи Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

"Благодаря наступательным действиям наших военных в области деоккупированы 454 населенных пункта [в Харьковской области]. На сегодня на деоккупированных территориях области возобновили работу 14 отделений полиции, начали онлайн-обучение 90 учреждений образования. Начали работу 78 фельдшерских пунктов, 23 органа самоуправления, 10 отделений "Укрпошти". Восстановлена работа шести вышек мобильной связи, 27 объектов газоснабжения и 23 объектов электроснабжения", – уточнил Тимошенко.

Также, по его данным, в освобожденной Балаклее возобновили энергоснабжение для 77% жителей города.

Из Харькова снова начали курсировать поезда в Балаклею, Дергачи и Чугуев.

Помимо этого, в Харьковскую область доставили более 400 тонн гуманитарной помощи.

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