На деоккупированных территориях Харьковской области восстановили 27 вышек мобильной связи

За последние две недели отремонтировали 27 базовых станций в Изюме, Балаклее, Волчанске, Купянске и других освобожденных от оккупантов населенных пунктах, рассказал Федоров. Государственное агентство по чрезвычайным ситуациям занимается разминированием территории возле всех станций, чтобы операторы продолжили восстановление связи.

"Из-за отсутствия электричества большинство станций пока работают на генераторах. Проблему с электропитанием энергетики пытаются решить. А сейчас самое главное, что украинцы деоккупированной Харьковской области наконец-то могут пообщаться со своими близкими", — написал министр.