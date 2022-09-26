На деоккупированных территориях Харьковской области восстановили 27 вышек мобильной связи

За последние две недели отремонтировали 27 базовых станций в Изюме, Балаклее, Волчанске, Купянске и других освобожденных от оккупантов населенных пунктах, рассказал Федоров. Государственное агентство по чрезвычайным ситуациям занимается разминированием территории возле всех станций, чтобы операторы продолжили восстановление связи.
"Из-за отсутствия электричества большинство станций пока работают на генераторах. Проблему с электропитанием энергетики пытаются решить. А сейчас самое главное, что украинцы деоккупированной Харьковской области наконец-то могут пообщаться со своими близкими", — написал министр.
Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. 23 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в этом месяце на востоке Украины были освобождены 9 тыс. км² территории, около 400 населенных пунктов.