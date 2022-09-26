Украина восстановила электроснабжение Балаклеи

"Сегодня Балаклея получила электроэнергию, дальше к питанию подсоединяем Изюм!" - написал он.

Также он отметил, что в Балаклее появилась возможность быстро восстановить административные и банковские услуги. По его словам, вскоре заработает местное самоуправление и все другие органы, касающиеся работы системы жизнеобеспечения граждан.

"В конце концов, люди смогут жить просто комфортно, забыв о необходимости разжигания костра для приготовления пищи или обогрева", – отметил он.