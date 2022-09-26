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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина восстановила электроснабжение Балаклеи

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Балаклея получила электроэнергию, на очереди Изюм
Балаклея получила электроэнергию, на очереди – Изюм
Фото: depositphotos.com

Украина восстановила поставки электроэнергии в Балаклею (Харьковская область). Об этом 26 сентября сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в Telegram.

"Сегодня Балаклея получила электроэнергию, дальше к питанию подсоединяем Изюм!" - написал он.

Также он отметил, что в Балаклее появилась возможность быстро восстановить административные и банковские услуги. По его словам, вскоре заработает местное самоуправление и все другие органы, касающиеся работы системы жизнеобеспечения граждан.

"В конце концов, люди смогут жить просто комфортно, забыв о необходимости разжигания костра для приготовления пищи или обогрева", – отметил он.

Контекст:

Балаклея была оккупирована 2 марта. Мэр города Иван Столбовой пошел на сотрудничество с оккупантами, а позднее, по информации ОВА, вместе с семьей уехал в РФ.

6 сентября ВСУ провели успешное контрнаступление в районе Балаклеи и отбросили российские войска на левый берег рек Северский Донец и Средняя Балаклейка, сообщал американский Институт исследования войны (ISW). Об освобождении Балаклеи сообщил президент Украины Владимир Зеленский 8 сентября.

10 сентября командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский и глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов официально подняли флаг Украины в освобожденной от российских оккупантов Балаклее.

Теги: Изюм, Харьковская область, электроснабжение, война России против Украины, Балаклея, Кирилл Тимошенко
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