Украина восстановила электроснабжение Балаклеи

"Сегодня Балаклея получила электроэнергию, дальше к питанию подсоединяем Изюм!" - написал он.
Также он отметил, что в Балаклее появилась возможность быстро восстановить административные и банковские услуги. По его словам, вскоре заработает местное самоуправление и все другие органы, касающиеся работы системы жизнеобеспечения граждан.
"В конце концов, люди смогут жить просто комфортно, забыв о необходимости разжигания костра для приготовления пищи или обогрева", – отметил он.
Балаклея была оккупирована 2 марта. Мэр города Иван Столбовой пошел на сотрудничество с оккупантами, а позднее, по информации ОВА, вместе с семьей уехал в РФ.
6 сентября ВСУ провели успешное контрнаступление в районе Балаклеи и отбросили российские войска на левый берег рек Северский Донец и Средняя Балаклейка, сообщал американский Институт исследования войны (ISW). Об освобождении Балаклеи сообщил президент Украины Владимир Зеленский 8 сентября.
10 сентября командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский и глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов официально подняли флаг Украины в освобожденной от российских оккупантов Балаклее.