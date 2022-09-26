Россияне пытались обстрелами сорвать гуманитарную миссию в Казачьей Лопани – МВД

"Военнослужащие Национальной гвардии Украины доставили в Казачью Лопань гуманитарный груз, собранный под эгидой национальных вооруженных сил Латвийской Республики. Незадолго до приезда груза российские оккупанты осуществили обстрел поселка", – пишет пресс-служба.

В гуманитарный груз вошли продукты и одежда для гражданских. Также передали военную одежду и некоторое снаряжение украинским воинам. Это уже 18-й груз от Латвии, начиная с 2015 года и второй с начала полномасштабного вторжения России.

"Тем временем оккупанты пытались помешать местным жителям получить гуманитарную помощь. Незадолго до приезда груза оккупанты обстреляли центр поселка, были ранены два человека", – сообщили в МВД.

Ранение в лицо получила 20-летняя девушка, а молодой мужчина – сквозное ранение ноги.

"Был громкий взрыв, после чего еще несколько. Думаю, что это кассетный боеприпас. Через несколько минут мы услышали крики: мальчик завел девочку сюда. Она была вся в крови: лицо, волосы", – рассказал житель села Александр.

Раненые были эвакуированы военными медиками.