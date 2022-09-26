Россияне пытались обстрелами сорвать гуманитарную миссию в Казачьей Лопани – МВД

"Военнослужащие Национальной гвардии Украины доставили в Казачью Лопань гуманитарный груз, собранный под эгидой национальных вооруженных сил Латвийской Республики. Незадолго до приезда груза российские оккупанты осуществили обстрел поселка", – пишет пресс-служба.
В гуманитарный груз вошли продукты и одежда для гражданских. Также передали военную одежду и некоторое снаряжение украинским воинам. Это уже 18-й груз от Латвии, начиная с 2015 года и второй с начала полномасштабного вторжения России.
"Тем временем оккупанты пытались помешать местным жителям получить гуманитарную помощь. Незадолго до приезда груза оккупанты обстреляли центр поселка, были ранены два человека", – сообщили в МВД.
Ранение в лицо получила 20-летняя девушка, а молодой мужчина – сквозное ранение ноги.
"Был громкий взрыв, после чего еще несколько. Думаю, что это кассетный боеприпас. Через несколько минут мы услышали крики: мальчик завел девочку сюда. Она была вся в крови: лицо, волосы", – рассказал житель села Александр.
Раненые были эвакуированы военными медиками.
Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. 23 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в этом месяце на востоке Украины были освобождены 9 тыс. км² территории, около 400 населенных пунктов.