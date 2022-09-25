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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Прокуратура расследует, почему не находящийся в оккупации Харьков хоронил местных жителей в мешках и общих могилах

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По информации сотрудника кладбища, тела умерших были в мешках, их укладывали горой
По информации сотрудника кладбища, тела умерших были в мешках, их укладывали горой
Фото: lb.ua

Прокуратура Харьковской области открыла уголовное производство по факту массового захоронения на 18-м кладбище Харькова. Об этом, со ссылкой на прокурора области Александра Фильчакова, сообщает Kharkiv Today.

По его словам, дело открыто по ч. 2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность), которая предусматривает лишение свободы на срок от двух до пяти лет или штрафы с запретом занимать определенные должности.

Обстоятельства, которые привели к расследованию, описаны в статье Иванны Скибы-Якубовой в издании LB.ua: бойца территориальной обороны Романа Симонка, погибшего при обстреле здания Харьковской областной военной администрации 1 марта, похоронили на кладбище №18 в общей могиле. Всего под разрушенным зданием нашли 29 погибших.

Родители искали Романа полтора месяца, нашли в городском морге, где им предложили похороны за бюджетный счет. Семья согласилась, но вечером передумала. Обратившись в ритуальную службу на следующий день, они получили ответ, что Роман уже похоронен. Позже выяснилось, что его закопали в мешке, вместе со многими трупами.

"Вместо обещанного отдельного места на Аллее Героев была едва заметна табличка с неправильно указанной фамилией над засыпанной траншеей с телами", – рассказывает "Левый берег".

В ходе журналистского расследования автор статьи узнала, что Симонок был членом Харьковской самообороны. При нем был паспорт и телефон, но сотрудники морга не стали разыскивать его близких, это сделал его побратим. Ни родители, ни журналистка так и не смогли ознакомиться с протоколом экспертизы, опознать труп матери в морге не рекомендовали, ссылаясь на сильные увечья.

На кладбище родители смогли приехать через три недели после похорон. На участке за кладбищем домашних животных увидели таблички, вставленные в землю одна к одной. По информации сотрудника кладбища, тела умерших были в мешках, их укладывали горой. Соответствуют ли таблички реальному расположению тел, неизвестно.

После жалоб в Харьковский городской совет коммунальное предприятие "Ритуал" немного привело в порядок место захоронения. На требование семьи перезахоронить Романа сообщили, что это возможно только через три года, говорится в статье.

Когда дело получило огласку, городской совет согласился сделать это с началом морозов.

1 сентября мать Романа обратилась в Службу безопасности Украины, пишет Kharkiv Today. Там ей сообщили, что протокол опознания не составлялся. Кроме того, в заключении судмедэксперта отмечено, что при Романе не было документов и личных вещей. При этом опознание проводилось, по словам следователя, на основании документов, которые у него были. Следствие по факту обстрела ХОВА продолжается.

По данным издания, известно уже о нескольких семьях погибших весной в Харькове, которых КП "Ритуал" похоронило на этом секторе кладбища без сообщения родным. Они написали заявления в Национальную полицию.

Теги: СБУ, Харьков, прокуратура, Харьковская область, Харьковская ОГА, кладбище, война России против Украины, массовые захоронения, погибшие
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