На деоккупированных территориях Украины "Укрпошта" и Красный Крест начали выдачу финпомощи

"Первоначально планируется охватить 20 тыс. жителей Харьковской области. Им передвижные отделения "Укрпошти" будут выдавать по 1200 грн. на человека, включая детей", – говорится в сообщении.
В "Укрпошті" отметили, что первые выплаты уже получили 450 жителей населенных пунктов Липцы и Русские Тишки в Харьковской области. В целом в настоящее время на деоккупированных территориях насчитывается около 200 тыс. украинцев, нуждающихся в денежной поддержке.
"Программа направлена на людей, проживающих в населенных пунктах, которые были под оккупацией, и на момент увольнения фактически проживающих в селах и городах. "Укрпошта" выдает денежную помощь от Красного Креста по спискам независимо от того, являются лица клиентами "Укрпошти" или нет", – отметили представители оператора почтовой связи.
Согласно постановлению Кабинета Министров Украины, людям, которые эвакуировались из районов ведения боевых действий, государство оказывает единовременную помощь в размере 3 тыс. грн (на каждого ребенка или лицо с инвалидностью) и 2 тыс. грн (на каждого человека старше 18 лет).
17 мая Кабмин расширил программы выплат для украинцев, которые не имеют статуса внутренне перемещенных лиц. Выплаты также смогут получить украинцы с деоккупированных территорий, из населенных пунктов, находящихся в зоне активных боевых действий, и граждане, находящиеся на временно оккупированных территориях.
Минцифры Украины также запустило горячую линию по выплатам переселенцам и безработным.