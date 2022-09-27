На деоккупированных территориях Украины "Укрпошта" и Красный Крест начали выдачу финпомощи

"Первоначально планируется охватить 20 тыс. жителей Харьковской области. Им передвижные отделения "Укрпошти" будут выдавать по 1200 грн. на человека, включая детей", – говорится в сообщении.

В "Укрпошті" отметили, что первые выплаты уже получили 450 жителей населенных пунктов Липцы и Русские Тишки в Харьковской области. В целом в настоящее время на деоккупированных территориях насчитывается около 200 тыс. украинцев, нуждающихся в денежной поддержке.

"Программа направлена на людей, проживающих в населенных пунктах, которые были под оккупацией, и на момент увольнения фактически проживающих в селах и городах. "Укрпошта" выдает денежную помощь от Красного Креста по спискам независимо от того, являются лица клиентами "Укрпошти" или нет", – отметили представители оператора почтовой связи.