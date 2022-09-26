В Конгрессе согласовали выделение дополнительных около $12 млрд на помощь Украине – Reuters

За время полномасштабного вторжения РФ США предоставили Украине помощи на сумму $25 млрд Фото: depositphotos.com

Участники переговоров согласились включить в законопроект сумму, о которой просила администрация президента США Джо Байдена, пишет СМИ.

Также в законопроекте предусмотрели помощь для беженцев из Афганистана, отмечает агентство. Других деталей о законопроекте и помощи Украине в статье не сообщается.

В Белом доме заявляли 2 сентября, что администрация Байдена запросила у Конгресса $11,7 млрд для помощи Украине в первом квартале 2023 финансового года (начнется 1 октября). Средства пойдут на вооружение для ВСУ и поддержку экономики Украины, отмечали в администрации.