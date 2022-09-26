В Конгрессе согласовали выделение дополнительных около $12 млрд на помощь Украине – Reuters

Участники переговоров согласились включить в законопроект сумму, о которой просила администрация президента США Джо Байдена, пишет СМИ.
Также в законопроекте предусмотрели помощь для беженцев из Афганистана, отмечает агентство. Других деталей о законопроекте и помощи Украине в статье не сообщается.
В Белом доме заявляли 2 сентября, что администрация Байдена запросила у Конгресса $11,7 млрд для помощи Украине в первом квартале 2023 финансового года (начнется 1 октября). Средства пойдут на вооружение для ВСУ и поддержку экономики Украины, отмечали в администрации.
С начала полномасштабного вторжения России США предоставили Украине военную, гуманитарную и прямую экономическую помощь на $25 млрд, заявлял Байден 21 сентября.
США предоставляют помощь Украине преимущественно по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Кроме того, США помогают Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия.
Отдельно в Соединенных Штатах приняли закон о ленд-лизе для Украины, согласно которому США смогут одалживать или сдавать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы. Посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила, что для оборонной помощи Украине минобороны США пока использует программы безвозмездной передачи оружия, а ленд-лиз – это дополнительный инструмент, который будет применяться в случае необходимости.